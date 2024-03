Plzeň do Švýcarska: odlet bez Šulce i posil z Vyškova, řeší se alternativy

Ve stínu gigantů z Liverpoolu a AC Milán, které vyzvou pražské celky, se na jarní play off Konferenční ligy chystá Viktoria Plzeň. Mužstvo ve středu dopoledne odletělo do Ženevy, kde v boji o čtvrtfinále vyzve domácí Servette. Západočeši jdou na soupeře, se kterým si na podzim ve skupině poradila Slavia, s prořídlou ofenzivou. Pro první utkání schází vykartovaný nejlepší střelec ligy Pavel Šulc, na delší dobu je zraněný Erik Jirka. „Alternativy máme,“ řekl asistent Marek Bakoš, než spolu s dalšími členy výpravy sedl do letadla.

Plzeň prošla základní skupinou bez ztráty bodu rovnou do osmifinále, na jaře by si evropskou pouť ráda ještě protáhla. Všichni si uvědomují, že Servette je hratelným soupeřem. Na podzim ho ve skupině Evropské ligy dvakrát porazila Slavia (2:0, 4:0). Ale pozor: aktuálně druhý celek švýcarské ligy nabral výbornou formu, na jaře jen jednou prohrál a dvakrát remizoval. V prvním kole play off přešel přes bulharský Ludogorec (0:0, 1:0).

„Čeká nás těžký soupeř. Je velmi dobře organizovaný, poctivý, dokáže vytvořit tlak na soupeře, nejen na obranné polovině, ale i vysoko od své brány. To je od nich nepříjemné. Na druhou stranu to není top level v Evropě. Věříme, že máme šanci se porvat o postup,“ řekl plzeňský asistent Marek Bakoš na letišti v Praze před odletem.

Plzeň na první duel ve Švýcarsku odletěla bez vykartovaného Pavla Šulce, se 13 góly aktuálně nejlepším ligovým kanonýrem. Mužstvu schází zraněný Erik Jirka, dlouhodobě je mimo hru Rafiu Durosinmi, postupně se vrací Milan Havel. Trenéři nemohou využít ani zimní posily z Vyškova. Cheick Souaré a Idjessi Metsoko aktuálně nejsou na soupisce pro evropské soutěže.

„Pavel Šulc je nejlepší střelec ligy, jeho góly nám mohou chybět. Ale otvírá se šance pro jiné hráče, kteří nastoupí a také mají kvalitu. Fakt, že Šulc nemůže hrát na výjezdě ve Švýcarsku, neovlivní tým. Máme alternativy, řešíme to,“ pověděl Bakoš. „Šulcík samozřejmě je komplikace, ale věděli jsme to dopředu, také kvůli tomu máme široký kádr. Ať nastoupí kdokoliv, nahradíme ho a on bude aspoň trošku odpočatý do odvety,“ dodal záložník Lukáš Červ, kterého čeká v Plzni pohárová premiéra. „Je mi 22 let, už mám věk na to, abych si takový zápas užil,“ usmíval se Červ, který na podzim hostoval ze Slavie v Liberci a byl součástí transferu za gólmana Jindřicha Staňka.

Plzeň v ofenzivě musí spoléhat na formu klíčového hroťáka Tomáše Chorého, prostor by měl dostat i Matěj Vydra, jenž by z pozice zkušeného útočníka potřeboval vylepšit statistiky. Připravený je i Jan Sýkora, který se dostával do zajímavých situací v sobotu proti Pardubicím. Plzeň, podobně jako Slavii a Spartu, čeká ďábelský program plný náročných zápasů. V neděli před odvetou se Servette přijede do Plzně právě letenský celek, aktuální lídr tabulky FORTUNA:LIGY.

„Půjdeme do zápasu v Ženevě s tím nejsilnějším, co nám tým nabídne. Dál uvidíme, na to se teď nedíváme,“ naznačil k sestavě Bakoš. „Soustředíme se vyloženě na tenhle zápas, pak se můžeme začít chystat na Spartu,“ dodal Červ.

Plzeň se během patnácti let, co v novodobé éře nastupuje v evropských pohárech, mezi osm nejlepších celků ještě nedostala. „Máme to v hlavě, tohle byl z pozice našeho klubu takový strop. Ale na nějaké rekordy se nedívám. Spíš se soustředíme na to, abychom postoupili dál a hráli další těžké a zajímavé zápasy, které mohou být zážitkem i pro naše fanoušky,“ dodal Bakoš.

Zápas v Ženevě začíná ve čtvrtek od 21:00, ve stejný čas, kdy Slavia hraje na AC Milán.