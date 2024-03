Plzeň hraje o velký zápis do historie. Koubek odmítl pseudoodborníky

Top česká trojka bojuje v odvetách o čtvrtfinále evropského poháru. Největší šanci na postup má v Konferenční lize doma se Servette plzeňská Viktoria. „Zažil jsem už zápasy, kde jsme museli uspět, vyhrát, abychom se například stali mistrem ligy. Na tuhle úroveň bych odvetu se Servette řadil - třeba jako když ve své soutěži hrajete o titul,“ řekl trenér Miroslav Koubek.

Viktoria jde do domácí odvety v ideálním rozpoložení. Po karetní stopce se vrací kanonýr Pavel Šulc, mužstvo nabralo sebevědomí při nedělní demolici Sparty (4:0). „V týmu nepanuje přehnaná euforie. Půjde o úplně jiný, psychicky náročnější zápas, než se Spartou. Teď jsme víc pod tlakem. Věnovali jsme se hlavně regeneraci, to byl náš hlavní úkol. Zůstat v klidu a odnést si ze Sparty sebevědomí, ale nic jiného,“ zdůraznil Koubek.

Postupem do skupiny Konferenční ligy dostal v létě od týmu ideální dárek k 72. narozeninám. Plzeň na podzim vyhrála jako jediný tým v soutěži všech šest zápasů a s jedinou inkasovanou brankou měla nejlepší defenzivu. V hlavní fázi soutěže udržela čisté konto šestkrát ze sedmi duelů, Martin Jedlička vychytal nulu i před týdnem v Ženevě.

Všichni v klubu vnímají mimořádnou šanci. Viktoria může zažít večer, kdy poprvé v historii pronikne mezi nejlepších osm celků v evropských pohárech. „Je to velká motivace, každý z týmu u takového úspěchu chce být, ještě se to tady nepovedlo. Určitě se o tom v kabině bavíme,“ připustil stoper Robin Hranáč, který se v pátek může dočkat premiérové pozvánky do nároďáku.

Plzeň došla v Evropě do osmifinále už třikrát. Ve velkých bitvách proti Fenerbahce, Lyonu i Sportingu znamenala elitní šestnáctka konečnou. Naposledy se o čtvrtfinále klub pokoušel na jaře 2018 proti Sportingu – v Portugalsku padla Plzeň 0:2, domácí odvetu rozseklo až prodloužení a Viktoria se s poháry loučila po výsledku 2:1. „Po prvním zápase jsme měli malé šance, ale doma jsme manko vymazali a byli nakonec velmi blízko postupu. Nikdo nečekal, že bychom mohli ještě Sporting potrápit,“ vzpomínal na březnový večer v Doosan Areně pro klubové stránky Marek Bakoš. Současný asistent Viktorie tehdy nastoupil jako kapitán a vstřelil obě domácí branky.

Servette vypadá hratelněji, než předchozí plzeňští vyzyvatelé. Jenže je třeba vnímat sílu aktuálně druhého celku švýcarské ligy. „V českém prostředí panuje zkreslený obraz o Servette. Hlavně proto, že Slavii se tým podařilo na podzim přehrát (ve skupině Evropské ligy) 4:0 a 2:0. V očích pseudoodborníků tím jejich tým klesá ve vážnosti. Ale hraje o švýcarský titul, jde o vynikající mužstvo. Zápas může být o jedné brance, o detailech. Vyjadřuji kompliment ke způsobu hry Ženevy. V každém okamžiku na hřišti ví, co mají dělat,“ chválil Koubek.

V Ženevě se pro nestranného diváka hrál před týdnem takticky svázaný, fyzicky náročný a nepříliš pohledný fotbal. Domácí hlavně v první půli zatáhli brzdu dozadu, největší ofenzivní hvězdy (Stevanovič, Cognat) nasadili až po přestávce. „Plzeň bude doma po výsledku 0:0 určitě favorizovaná. „Viděl jsem skoro celý zápas. Překvapilo mě, jak se k tomu postavilo Servette, když dva nejkvalitnější hráče nechali proti Plzni na lavičce. Změnilo tvář, v domácí soutěži nehraje takhle nakopávané míče a fyzickým způsobem hry. Ukázali respekt vůči Plzni,“ řekl pro Sport český záložník Lugana Roman Macek.

Pokud ve čtvrtek vše klapne, prožije Viktoria další mimořádný evropský večírek. A trenér Koubek se třeba dočká před stadionem sochy, podobně jako slavný předchůdce Pavel Vrba svého stromu.