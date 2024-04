Natěšený Koubek: Má největší výzva. Když je nás jedenáct, jsme kompletní

Do Plzně přijela ve středu Fiorentina. Loňský finalista Konferenční ligy vyzve posledního českého zástupce v Evropě, ve čtvrtek začne v Doosan Areně první čtvrtfinále. Trenér Miroslav Koubek chystá tým v okleštěném stavu na pekelně těžkého a nažhaveného soupeře. „Respekt máme, ale strach do sportu nepatří,“ řekl na tiskové konferenci den před výkopem první partie.

Jaké šance máte proti Fiorentině?

„Je favoritem našeho dvojutkání, o tom není pochyb. Jde o účastníka Serie A, špičkové italské mužstvo. My jsme Plzeň, tým z české ligy. Tím jsou dané určité argumenty. Nicméně ve fotbale je to tak, že papírově silnější nemusí vždycky vyhrát. My se o to pokusíme.“

Co je klíčem k úspěchu?

„Chcete taktiku, jo (usměje se směrem k redaktorovi Sportu). Musíme podat nadstandardní výkon. Každý jedinec z pohledu individuálních dovedností i týmové taktiky v obou fázích hry, také se musíme opřít o výkon brankáře. Výsledkem by mělo být eliminovat největší zbraně soupeře a využít ty vlastní.“

Jaký je stav kádru? Máte vykartované i zraněné, někteří nejsou na soupisce pro Konferenční ligu.

„Nechci tady úplně otvírat karty, ale určité personální problémy máme. Blíží se konec sezony, takové problémy má každé mužstvo. Máme tam zranění i karty. Představoval bych si kompletnější kádr. Ale mé celoživotní heslo je, že pokud je nás jedenáct, tak jsme kompletní.“

Stihne se dát dohromady alespoň Jhon Mosquera?

„To bych zatím nechal otevřené.“

Jaký rozdíl je mezi Fiorentinou a týmy, které jste v pohárové sezoně potkali?

„Fiorentina je z těch týmů nejlepším mužstvem, ani to nemůže být jinak. Při vším respektu k Servette, považuji italského soupeře za lepší tým. Je nesmysl, abyste ve čtvrtfinále evropské soutěže nenarazili na papírově silného soupeře. Přesně takhle to má být.“

Motivuje vás možnost, že pokud uhrajete ve dvou zápasech s Fiorentinou alespoň remízu, zajistíte pro sezonu 2025/26 českému mistrovi jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů?

„Tohle u nás nebylo tématem. V tuhle chvíli budeme rádi, že pomůžeme českému fotbalu, ale musíme pomoct hlavně sami sobě. Jeden bod mohla uhrát jiná česká mužstva i s jinými soupeři, nechceme to mít jako břemeno. Pokud se nám to podaří, budeme rádi, ale nebyli jsme z českých klubů v pohárech jediní.“

Co znamená evropské čtvrtfinále pro vás osobně?

„Chystat tým na takový zápas je krásná, zajímavá práce. Pravděpodobně půjde o mé největší utkání v trenérské kariéře, o největší výzvu. Mám rád takové výzvy, vnímám natěšenost, hrdost. Nikoliv pocity strachu, ten do sportu nepatří. Chci, aby takhle přemýšlel celý tým.“

Jaká je vlastně Fiorentina soupeř?

„Ukázali jsme si z její hry všechno podstatné, získali všechny materiály. Viděli jsme zápasy s Juventusem, Atalantou Bergamo, Maccabi. Soupeř má náš velký respekt, jde o velice kvalitní mužstvo. Máme dost informací, stejně jako je má soupeř o nás.“