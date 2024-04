Barák minulost neřeší: Chceme zase do finále, ale znám sílu Viktorie…

Plynule přepínal z italštiny do češtiny. Vždy podle toho, kdo se ptal. Překladatelka Antonína Baráka chválila, jak skvěle si vede. Výtečné jazykové dovednosti prokázal i v rozhovoru pro české a italské televize. Ve čtvrtek se však navrátilec do reprezentace bude věnovat čistě fotbalovým dovednostem. Fiorentina je extrémně hladová, v prvním duelu čtvrtfinále Konferenční ligy touží v Plzni vyhrát. „Máme obrovskou motivaci, vždyť loňské finále jsme prohráli,“ vzpomněl kreativní záložník na pražskou drásající porážku 1:2 s West Hamem.

Antoníne, nejprve popište, jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?

„Týmově jsme začali sezonu slušně, bohužel mě se to netýkalo. Kvůli zdravotním problémům jsem nehrál. Snažil jsem se dostat co nejdřív zpátky na hřiště, nabrat fyzickou kondici, kterou potřebuje každý hráč, aby zvládal ligu i evropské poháry. Na to jsem potřeboval trochu času. Ale nechci tady mluvit o minulosti, řeším spíš tenhle okamžik, příští zápas. Jsem šťastný, že ani ne dva měsíce před koncem sezony jsme pořád ve hře ve všech soutěžích, to je pro Fiorentinu veliké plus. Snad budeme pokračovat a hrát tak, abychom dosáhli výsledků, které si představujeme. V Plzni nás čeká obrovský zápas, chceme předvést co nejlepší výkon a jít do odvety ve Florencii s dobrým výsledkem.“

Kapitán Hejda tvrdil, že jde o největší zápas plzeňské historie. Co znamená evropské čtvrtfinále pro vás?

„Do čtvrtfinále v Evropě se Plzeň dostala poprvé, takže chápu, co její kapitán říkal. Navíc ve skupině všechno vyhrála. Máme vůči soupeři respekt, ale chceme vyhrát a za každou cenu postoupit. Tímto způsobem se na zápas připravujeme. Jak říkal trenér – jsem si jistý, že tohle mají všichni v hlavě. Stejně jako v minulé sezoně nesmíme povolit proti žádnému soupeři. Víme, že podobně jako ve finále (proti West Hamu) může rozhodnout jediná vteřina. Jsme mentálně stoprocentně připravení zápas s Plzní zvládnout.“

Jak se těšíte na zápas na české půdě?

„Těším se opravdu moc. Hrát doma před tak trochu vlastními fanoušky je příjemné. Uvědomuji si, že nás čeká velice náročný zápas. Znám sílu Viktorie, vím, jak doma zápasy zvládá. Potvrdila to i v Evropě, kde ještě neprohrála.“

Přijde vás někdo podpořit?

„Pár lístků jsem zařizoval. (úsměv) Budu tady mít spousty kamarádů, známých i rodinu. Ti se na zápas také těší a nemohou se ho dočkat.“

Radil jste trenérovi, jak na Plzeň?

„Bavili jsme se s trenérem, realizačním týmem i spoluhráči. Ptali se mě na nějaké poznatky, ale dnešní informovanost a zdroje o soupeřích jsou takové, že si každý dokáže o týmu dohledat cokoliv. Bylo to z mé strany spíš o tom, abych je utvrdil v názoru na soupeře, který byl na základě zjištěných informací samozřejmě správný. Zprávy o soupeři už tedy měli, nebylo to z mé strany tolik potřeba. Ptali se hlavně na atmosféru, jak se v Plzni žije fotbalem. Upozornil jsem je, že nás nečeká nic jednoduchého. Vím, jakou atmosféru umí vytvořit fanoušci, na to se musíme připravit. Moc se těším na krásnou kulisu, snad to bude i krásný zážitek pro fanoušky.“

Dá se čtvrtfinále s Plzní porovnat s finále v Edenu proti West Hamu?

„Máme před sebou obrovskou motivaci. Chceme dojít v poháru zase co nejdál, možnost hrát finále tady je, pořád jsme ve hře. Teď se koukáme na tuhle sezonu a na tohle čtvrtfinále, kde chceme být znovu úspěšní. Věříme, že máme na to zase dokráčet aspoň tam, co minule. Máme obrovskou motivaci i v tom, že jsme loňské finále prohráli. Máme ještě větší hlad po úspěchu a dojít do stejné fáze jako před rokem. Z toho hlediska máme super motivaci a už záleží jen na nás, jak budeme fungovat na hřišti a zda zužitkujeme naši aktuální formu. Teď máme Viktorku a uvidí se, jestli si s ní poradíme.“