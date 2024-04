Dvě žluté, ale chytal dál. Martínez využil novinky a deptal Francouze

Jestli fotbalová Francie někoho opravdu nesnáší, je to Emiliano Martínez. Argentiský gólman si ve finále MS 2022 pořádně užil, když Galského kohouta připravil v rozstřelu o zlato, ve čtvrtek večer v dresu Aston Villy dvěma zneškodněnými pokutovými kopy vyřadil Lille ze čtvrfinále Konferenční ligy. V zápase přitom hned dvakrát viděl žlutou kartu, přesto ho mohl dochytat. Slovenský sudí nicméně věděl, co dělá.

Argentinec je mistr světa nejen ve fotbale, ale i v umění dostat se protivníkovi při penaltě do hlavy. Hned v první sérii rozstřelu o postup do semifinále KL to poznal záložník Lille Nabil Bentaleb. Martínez ho vychytal a dál hrál svojí psychologickou hru, gestem utišoval domácí tribuny.

To mu odmítl tolerovat sudí Ivan Kružliak. Přerušil rozstřel a ukázal brankáři Aston Villy žlutou kartu. Už druhou ten večer. Anglický tým si myslel, že je zle. I Unai Emery počítal s vyloučením, zaskakující kapitán Douglas Luiz okamžitě běžel vyjednávat, aby druhou žlutou Slovákovi rozmluvil.

Nebylo třeba. Žluté karty udělené během zápasu se totiž nepřenášejí do penaltového rozstřelu. „Hráč, který obdrží žlutou kartu během hry i pokutových kopů, není vyloučen,“ vysvětluje IFAB, mezinárodní rozhodcovská autorita. Pravidlo ale platí až v posledních letech.

Po uklidnění situace tak mohl Martínez dokončit svou práci. V páté sérii vychytal i Dominika Andreho, rozhodl o postupu Villians do semifinále a před zaplněným a nepřátelsky naladěným stadionem si mohl vychutnat vítězný taneček.

„Je to mojí pověstí. Tvrdí se o mě, že zdržuju. Když jsem dostal první žlutou, prohrávali jsme, takže nevím, co po mě rozhodčí chce,“ divil se po zápasu. „Při rozstřelu jsem po podavači chtěl míč, místo toho jsem dostal žlutou.“

Vlastní trenér mu ale důvěřoval. „Před zápasem jste se mě ptali, jak ho tu přivítají, a viděli jste sami. Je velmi zkušený a snaží se ovládat své emoce, ale diváci ho tlačili. Věřím v něj. Je vyzrálý, ale s osobností. Vždycky má situaci pod kontrolou,“ chválil Unai Emery.

I díky tomu zůstala Aston Villa jako poslední anglický klub v evropských pohárech. Manchester City i Arsenal se ve středu pakovaly z Ligy mistrů, Liverpool a West Ham ve čtvrtek vypadly z Evropské ligy. Zbyl jen tým z Birminghamu, toužící po první evropské trofeji po 42 letech. Příští překážkou bude Olympiakos Pireus, který v Istanbulu vyřadil Fenerbahce.