Poslední zápas Baníku v Evropě: Marek popsal selhání i začátek pádu

Léto 2010, prohra na Bazalech s běloruským Mogilevem 1:2, pískot fanoušků. „Všechno bylo špatně...“ vzpomíná Tomáš Marek. Začaly záchranářské trable, přišel pád do druhé ligy. Až dnes se FCB opět představí na evropské scéně, do Vítkovic v rámci druhého předkola Konferenční ligy dorazí arménské Urartu.

Po dlouhých čtrnácti letech, to je pořádná doba.

„To teda. Příznivci si to určitě představovali dřív. Jelikož jsem hrál poháry jen v onom létě a ještě vlastně předtím se Spartakem Moskva, samozřejmě si to pamatuju. Začali jsme Evropu vysokou výhrou 6:0 v gruzínském Tbilisi. Bylo hotovo, takže v odvetě trenér postavil slabší sestavu z náhradníků. Vybavuju si, jak jsem v obrovském vedru na Bazalech na přímém slunci seděl na lavičce a koukal na remízu 0:0. Šlo o postup, který se splnil, jenže potom jsme vyfasovali ten nešťastný Mogilev...“

Dvakrát vás porazil. Sranda to nebude ani teď proti arménskému Urartu, že?

„No to určitě nebude, tenkrát jsme to poznali. Ale byli jsme hodně poznamenaní tím, že po dobré sezoně nám odešla útočná vozba. Pryč byl Mičola, Lička i Vydra, zpětně to vidím jako hlavní příčinu neúspěchu. Místo nich přišli kluci z Příbrami jako Pilík, Fantiš, Hušbauer nebo Šmejkal. Příprava byla jen měsíc, trvalo, než si to dohromady sedlo. Bohužel jsme venku prohráli 0:1 a doma pak inkasovali jako první, což bylo blbý. Trefili jsme dvě břevna, měli nějaké brejky, potřebovali jsme dát tři góly. A to v tehdejším stavu bylo nereálné.“

Na druhou stranu, pořád jste měli v kádru zkušené frajery jako Reného Bolfa, Martina Lukeše nebo Fernanda Nevese. A stejně jste nepůsobili vůbec dobře...

„Je to strašně těžké vysvětlit, protože hráče soupeře vůbec neznáte. Soustředíte se jakoby na všechny, ale zároveň v uvozovkách na nikoho, protože je to velká neznámá. Teď už je samozřejmě modernější doba, máte více skautů, videa, ale tehdy to v takovém rozsahu nebylo. Viděl jsem, že za Urartu teď dávali dva hráči po dvou gólech, ofenzivní individuality mívají tyhle týmy kvalitní. Všechny akce neuhlídáte, pak dostanete náhodnou branku, soupeř zaleze a už do nich složitě bušíte. Mogilev hrál doma na 1:0, což se jim povedlo i díky terénu a počasí. Podmínky jsou sice pro všechny stejné, ale vždycky spíš vyhovují domácím.“

Co čeká Ostravu za týden venku?