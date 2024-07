Arménská neznámá jako domácí úkol. Kde vidí kouč Urartu sílu Baníku?

Čtrnáctileté ostravské čekání na evropské poháry je minulostí. Baník už ve čtvrtek od 19:00 vstoupí do 2. předkola Konferenční ligy proti FC Urartu. Pokud Armény vyřadí, v dalším kole se s velkou pravděpodobností střetne s dánskou Kodaní. „Mohlo by to pro nás být motivací, ale takové úvahy si můžeme připouštět až poté, co to teď zvládneme,“ ví záložník Jiří Boula.

Pětadvacetiletého středopolaře, který na začátku minulé sezony vytlačil ze sestavy Filipa Kaloče, čeká stejně jako několik jeho dalších spoluhráčů pohárová premiéra.

„Moc se na to těším. V některém rozhovoru jsem říkal, že bych chtěl s Baníkem zažít nějaký dílčí úspěch, což postup do Evropy už je. Rád bych ale na to navázal přímo v soutěži," prozrazuje.

Ostravany bude hnát za co nejlepším výsledkem směrem do odvety zhruba dvanáct tisíc fanoušků, což je přibližně o tři tisíce víc, než v průměru chodilo na domácí zápasy v minulém ročníku. „Sice nebude vyprodáno, ale znovu očekávám skvělou atmosféru vzhledem k důležitosti zápasu,“ těší se Boula.

Naposledy se Baník v pohárové Evropě ukázal v roce 2010, kdy tým vedený Miroslavem Koubkem vypadl s běloruským Mogilevem. Podobný scénář v Ostravě opakovat nechtějí, i proto se družina trenéra Pavla Hapala na Urartu pečlivě nachystala.

„Měli jsme za domácí úkol si soupeře trošku projít. Nebyla to povinnost, bylo to dobrovolné. Asi dva poločasy jsem viděl a musím říct, že Arméni byli techničtější. Mají kvalitní střed hřiště, věří si na míči,“ vyjmenovává Boula.

„Je to ale trochu neznámá,“ připouští. „Když narážíme na soupeře v lize, u každého zhruba víme, co můžeme čekat. Nějaký rozdíl v tom samozřejmě bude, ale není to tak, že bychom Urartu za ty dva odehrané pohárové zápasy nedokázali navnímat,“ doplňuje muž s pětkou na zádech.

V kádru Urartu hráč, co prošel Barcelonou i Realem

Tým z Jerevanu v úvodním předkole evropské soutěže vyřadil estonský Kalev po výsledcích 2:1 a 2:0. Dvojnásobný arménský mistr měl sice na přípravu jen týden, o několika hrozbách ale kouč Dmitrij Gunko moc dobře ví: „Baník má kvalitní tým. Rigo je velmi dobrý, stejně tak kapitán Ewerton. Levý obránce Kpozo má starty za tým Ghany. Ale můžu jmenovat další a další hráče, třeba Šína nebo Tanka.“

S trenérem souhlasil i marocký záložník Ayoub Abou, jenž má ve svém životopise vskutku zajímavé fotbalové destinace. V mládeži kopal za Barcelonu nebo Porto, později se mihl v Getafe či rezervě Realu Madrid. Za Urartu nastupuje od 1. července letošního roku po přesunu z bulharského Pirinu.

„V Barceloně nebo Realu jsem sice hrál, ale už je to pro mě minulost,“ říká, přestože se to fotkami v dresu madridského velkoklubu na jeho sociálních sítích jen hemží.

„Nyní jsem hráč Urartu a udělám vše, abychom tady uspěli. Nebude to ale jen o prvním zápase, teď nás čeká jen 90 minut z celkových 180. Budeme to chtít zvládnout,“ zakončuje Abou.