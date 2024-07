Mladá Boleslav - Transinvest 2:0. Středočeši jsou blíže k postupu

Fotbalisté Mladé Boleslavi se ve čtvrtek utkali se svým soupeřem ve 2. předkole Konferenční ligy - litevským Transinvestem Vilnius. Domácí se marně dostávali do vyložených šancí. Bezbrankový stav trval do 27. minuty, kdy se zkratu brankáře Čupiče prosadil Tomáš Ladra. O chvíli později se Středočeši radovali podruhé po úspěšném zásahu Vasila Kušeje. Skóre 2:0 si tak svěřenci Davida Holoubka přenesou do odvety, která je na programu příští čtvrtek od 18 hodin.