Boleslav jede pro postup. Kvalita umělky mile překvapila, říká Kušej

Mladoboleslavský úkol zní jasně. Dotáhnout postup do třetího předkola Konferenční ligy. Do odvety s Transinvestem si parta kouče Davida Holoubka veze náskok po domácí výhře 2:0. Soupeř už je o něco čitelnější, ale hraje se na umělé trávě, která je mnohdy strašákem. „Ta odveta bude těžká kvůli umělce, ale jsme schopni to zvládnout, protože jsme na ni zvyklí ze zimní přípravy,“ řekl Holoubek. Výkop ve Vilniusu je na programu ve čtvrtek v 19 hodin.

Transinvest bojující v domácí soutěži o záchranu by přece jen neměl být pro český prvoligový klub nezdolnou překážkou. Bolka to dokázala už doma, když na míči dominovala. Jen ta produktivita nebyla snová. Jinak by si Středočeši vezli do Vilniusu pohodlnější náskok.

Klub, který založila teprve před třemi lety přepravní společnost Transekspedicija, sice sídlí v obci Galine severně od hlavního města, ale jeho stadion neodpovídá regulím UEFA. Utkání proto hostí LFF stadionas ve Vilniusu s kapacitou 5067 míst. Tedy podobně velký stánek jako je mladoboleslavská Lokotrans Aréna. Jen s tím rozdílem, že v Litvě se bude hrát na zmíněné umělé trávě.

„Myslím si, že umělka je tady kvalitní, to je důležité. Problém to každopádně bude, protože míč se chová trochu jinak,“ doplnil mladoboleslavský kouč, který byl tajemný ohledně sestavy. Do Litvy každopádně neodcestovali dlouhodobí marodi Jawo, Kozel, Kadlec a Žitný. Mimo hru zůstává nadále i Marek Matějovský. „O sestavě logicky jasno máme, ale nechám fanoušky v napětí. Hodně se řeší naši mladí hráči. Pokud se nedostanou rovnou do základu, tak rozhodně odehrají určitou porci minut jako střídající hráči, protože prokazují na začátku ročníku svou kvalitu a jsou našim velkým příslibem,“ řekl trenér Středočechů.

Že se v Mladé Boleslavi blýská na lepší fanouškovské časy, dokázaly poslední dvě návštěvy v Lokotrans Aréně. Fanoušci dokonce vypravili do Litvy autobus. „Vyrazíme tak, abychom ve čtvrtek ráno byli na místě. Projdeme si město a pak hurá na stadion,“ komentoval výjezd fanoušků jeden z hlavních členů fanklubu FKMB Ondřej Dvořák. „Je to skvělé, že tady budeme mít svoje příznivce. Věřím, že jim předvedeme výkon, který bude znamenat šťastný konec,“ zářil Holoubek.

Obezřetnost je ale na místě, i když je „poločasové“ vedení 2:0 dobrým výchozím postavením. Trenér Bolky přiznal, že se nadále o Transinvestu složitě sháněly informace. „Máme je nějak nastudované, ale pořád jsou otazníky, co se týče jejich rozestavení. Pravděpodobně nastoupí jinak než v Boleslavi. Je podstatné ale hledět na sebe, protože my se musíme koncentrovat na svůj výkon.“ Upřímně? Cokoliv jiného než postup českého zástupce do třetího předkola Konferenční ligy by se považovalo za neúspěch.

A to přestože litevský soupeř měl výhodu volného víkendu, takže se mohl na Mladou Boleslav pořádně připravit. Ta v neděli hattrickem Daniela Marečka zdolala Slovácko 3:0. „Musíme být koncentrovaní a hlavně je nesmíme podcenit. Umělka je jiný povrch, než na co jsme zvyklí. Naštěstí není špatná. Byl jsem mile překvapený její kvalitou. Jsme navíc dobře připravení. Cestování by nemělo hrát žádnou roli. Jsme profíci, času bylo dost, i když jsme o víkendu hráli,“ má jasno Vasil Kušej.

„Oni do toho budou od začátku šlapat. Pravděpodobně dostaneme šanci na rychlé kontry, což nám hraje do karet, jelikož na to máme typy hráčů. Hlavně musíme a chceme vyhrát. Půjdeme na hřiště, jako by byl stav 0:0,“ dodal Kušej.