Suchý před Hapoelem: Vyšší level než Transinvest. Cílem je skupina

V 36 letech už má zkušeností na rozdávání. A to i těch na kolbišti evropských pohárů. Obránce Mladé Boleslavi Marek Suchý si zahrál opakovaně Ligu mistrů. Teď o dvě patra níže narazí se Středočechy na izraelský Hapoel Beer Ševa ve třetím předkole Konferenční ligy a nálada v týmu je bojovná. „Těšíme se. Chceme to doma rozjet, i když si uvědomujeme, že tohle je vyšší level než Transinvest,“ říká Suchý.

Jste ostřílený evropskými poháry. Co pro vás znamená tato nová zkušenost v dresu Mladé Boleslavi?

„Nejen já, ale všichni v klubu jsme rádi, že jsme se vůbec na práh těchto zápasů dostali. Cesta předkoly je dlouhá, ale náš cíl je dostat se až do skupiny. Na tuto druhou část se těšíme. Chceme to doma pořádně rozjet a podat dobrý výkon, i když si moc dobře uvědomujeme, že tohle je vyšší level než Transinvest.“

Ze známých důvodů nemůže Beer Ševa hrát doma. Odveta se bude hrát v jejich bulharském azylu. Jak moc to může ovlivnit celkový výsledek dvojduelu?

„Tohle úplně neřešíme, kde se bude hrát. Upřímně řeknu, že já byl rád, že se nehraje v Izraeli z bezpečnostních důvodů. Pro ně to logicky není ideální. Může to pro nás být menší výhoda. Hraje se na neutrální půdě. V Loveči na ně nechodí moc diváků. Všichni jsme něco podobného zažili už během covidu. Vlastně to bude neutrální půda.“

Jak celkově zatím hodnotíte vstup Mladé Boleslavi do sezony? Co je potřeba zlepšit před Izraelci?

„Zápasy jdou rychle za sebou. Měli jsme teď za sebou tři vítězné zápasy a pak kaňka v Hradci. Z proher se člověk dostává hůř. V Hradci nás to hodně mrzelo, ale už se k tomu nechci vracet. Soustředíme se na Beer Ševu. Věřím taky, že v lize budeme mít dost času, abychom ty ztráty odčinily. Teď je tady Evropa, celou minulou sezonu jsme o ni bojovali, tak se těšíme na další duel.“

Máte osobní zkušenost s izraelským fotbalem?

„Když jsem byl v Basileji, tak jsme jednou hráli proti Maccabi Tel Aviv. Byl to podobný soupeř. Individuality na dobré úrovni. Byli velmi slušně organizovaní. Technicky jsou na tom Izraelci výborně. Musíme být agresivní.“

V Boleslavi je teď řada mladých hráčů. Vy jste ostřílený matador. Jak zapadli do kabiny?

„Musím říct, že jsou to všechno úplně v pohodě kluci, takže kabina funguje. Všechno, co by si měli plnit, si plní, takže nosí balóny a podobně.“ (smích)

Z reprezentace se znáte s Tomášem Pekhartem, který v roce 2018 s Beer Ševou slavil poslední izraelský titul. Napadlo vás od něj vyzvídat? Pokud vím, tak se zná s několika hráči i trenérem.

„Přiznám se, že Beer Ševu znám hlavně díky tomu, že tam Tomáš působil a taky díky tomu, že nedávno hráli proti Slavii. Nenapadlo mě se s ním kvůli tomu spojit. Už je to delší dobu, co tam působil. Asi se tam toho trošku víc změnilo. Navíc jsme informací od trenérů dostali ažaž, takže jsme připravení.“

Los do dalšího předkola vám přál. Kdyby Boleslav postoupila, narazí na černohorský Mornar Bar nebo maďarský Paks. Je ta motivace postoupit o to větší?

„Řekli jsme si, že teď pro nás existuje jen Beer Ševa, i když tohle samozřejmě vnímáme. Lhal bych, kdybych řekl, že mě něco takového o přijatelném losu nenapadlo. Ještě tam ale nejsme a musíme si vytvořit primárně ve čtvrtek dobrou pozici do odvety v Bulharsku.“