Expert: Sparta byla svázaná. Špatné výkony, které se nebudou opakovat

Rozpačitý start. Tohle bylo málo. Sparta rozehrála třetí předkolo Ligy mistrů s rumunským FCSB remízou 1:1, její hra viditelně drhla. Jestli letenský tým stále věří před odvetou v postup, je potřeba co nejrychleji vyladit nedostatky. „Sparta nebyla v takové formě jako v minulé sezoně. Spousta hráčů zahrála pod hranicí svých možností,“ řekl David Kobylík, expert deníku Sport. Měl platit v závěru gól Kaana Kairinena?

Co Spartě chybělo?

„Byla zaskočená kvalitou soupeře, rumunský tým se předvedl ve velmi dobrém světle. Byl dobře nachystaný na Spartu a pokryl hlavně křídla Birmančeviče a Haraslína, navíc Kuchtovi to nešlo, byl dobře hlídaný a neprosadil se. Když trio ofenzivních hráčů nehrálo, bylo to složitější. Sparta postrádala svěžest a přišla mi svázaná. Zápas jí nevyšel.“

Chyběly mužstvu emoce, chuť soupeře přejet?

„To si nemyslím. Sparťané byli zaskočení, že jim to nejde. Příkladem, jak Sparta hrála, je Qazim Laci. Byl velmi aktivní, emotivní, měl ve hře všechno, ale předvedl spoustu ztrát a nekvality, které by se mu v české lize nestaly. Což dokumentuje výkon celého týmu, nebyl tak aktivní v presinku jak za Priskeho.“

Opravdu?

„Přišlo mi, že neměli až takový tlak na míč především v první půli. Byli ostražití, chyběla dynamika a aktivita v presinku.“

Byl správně odvolán gól Kaana Kairinena kvůli faulu Martina Vitíka?