Kodaň - Baník 1:0. Smolná prohra v závěru, ale tenhle tým se nepodělá

Kolik dostanou? Trojku? „Jo, všichni si to mysleli,“ hořce se usmál trenér Pavel Hapal nad tipováním pesimistické veřejnosti po tuze sympatické konfrontaci s dánským velkoklubem. Ta ukázala, že se jeho hoši jen tak z ničeho nepodělají.

Svědčí o tom hlavně počet šancí, Baník se ve velmi dobrých až tutových objevil hned pětkrát! Jen Ewerton mohl domů odjet s bilancí 2+3, nicméně stejně jako ostatní spoluhráči nemá ve statistikách ani gól, ani asistenci.

Klasické vyučení z efektivity od zkušenějšího soupeře, řekl by klasik.

Více než tisícovce fanoušků v sektoru hostů to ale bylo fuk. Nejdříve „chachaři“ tleskali odpoledne na náměstí v centru Kodaně, odkud se společně bez jediného problému vydali na stadion. A pak tleskali i na Parkenu po utkání za odvážný, kompaktní výkon s řadou nebezpečných situací.

Očekávaný nápor domácích se nedostavil, místo toho hned v úvodu zahrozil David Buchta, jehož ale zradilo přebrání, pak Tomáš Rigo ostrou jedovkou z dálky a po chvíli i Matěj Šín. Ewerton mu nachystal balon jak na podnose, ale dvacetiletý talent v „ložence“ zazmatkoval a ani netrefil bránu.

Kompletní lavička Slezanů vyskočila a chytila se za hlavu, taková škoda… „Ale nemyslím si, že by to bylo nervozitou. Na předzápasovém tréninku nám to tam padalo, někdy to tak je,“ řekl Hapal, jenž od úvodní sekundy žil duelem. Prožíval těsné auty, gestikuloval na lajnového sudího z Belgie, popíchl útočníka Mohameda Elyounoussiho, hecoval Erika Prekopa…

Mimochodem, právě souboje slovenského forvarda, jenž dostal na hrotu přednost díky kvalitní hře zády k bráně, se stoperem Denisem Vavrem byly taky ozdobou utkání. Krajané si nedarovali ani centimetr, jiskřilo to pořádně. „Narazily na sebe dva podobně agresivní typy,“ popsal Prekop.

Vydal se pro ostatní, z jeho práce těžili ostatních. Do dalších příležitostí se dostal znovu dvakrát Šín a dvakrát i Ewerton. Rigo přestřelil, střídající Jiří Klíma zase nedal hlavičce patřičný důraz.

Jinak pevná defenziva, kde kraloval obětavý Matěj Chaluš a neméně zdatně si vedl i srdcař Michal Frydrych, povolila dvakrát. Po Kpozově chybě (Ghaňan byl nejslabším článkem FCB) ještě Jakub Markovič situaci uhasil, ale v první nastavené minutě už ne. Žolík Victor Froholdt zblízka vystřelil favoritovi upocené vítězství, Matúš Rusnák jeho zakončení jen nezúčastněně sledoval…

Za týden ve Vítkovicích každopádně bude o co hrát – modrobílé peklo je připraveno!

Možný soupeř pro Mladou Boleslav

Fotbalisté Paksu porazili v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy Mornar Bar 3:0, hosté dohrávali bez dvou vyloučených. Maďarský tým se výrazně přiblížil možnému souboji s Mladou Boleslaví v závěrečném předkole. Středočeši ale nejprve musí vyřadit Hapoel Beer Ševa, první vzájemný zápas je na programu ve čtvrtek.

Černohorský celek oslabil vyloučením v 38. minutě útočník Ondong-Mba. Paks se ujal vedení po necelé hodině hry zásluhou Bodeho, poté krátce za sebou uviděl dvě žluté karty záložník Djurišič. Zdálo se, že Mornar Bar udrží nejtěsnější možnou prohru, v samém závěru desetiminutového nastavení ale dvakrát inkasoval. Nejprve dal gól z penalty Szabó a po něm se trefil Tóth.

Odveta se odehraje příští úterý.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy:

Paks (Maď.) - Mornar Bar (Č. Hora) 3:0 (0:0)

Häcken - Paide (Est.) 6:1 (3:1)

St. Gallen - Slask Vratislav 2:0 (2:0)