Hapal před odvetou: Penalty? To by bylo super. Kodaň v Ostravě netrénuje

Na ty by došlo, pokud by Baník dokázal smazat jednobrankové manko z úvodního mače v Dánsku. „Měl jsem tam trochu obavu ze spousty nezkušených kluků v Evropě. Mohl přijít stres, ale překvapili mě sebevědomím. Doma to může být těžší v tom, že nás lidi poženou dopředu, ale kluci jsou inteligentní. Máme taktický záměr, budeme se ho chtít držet a plnit,“ uvedl Pavel Hapal.

Pro něj osobně půjde o největší utkání za téměř dvouleté angažmá na Bazalech. Pokud by se mu povedlo senzačně projít přes favorita, narazili by Slezané na lepšího z dvojice Kilmarnock-Tromsö (první zápas 2:2). Na tyhle úvahy je však každopádně brzo. Zatímco po prvním duelu s arménským Urartu (5:1) už Baník mohl shánět letadlo do Kodaně, v tuto chvíli je situace jiná. Mnohem složitější.

Soupeře může překvapit nekvalitní trávník. Zatímco u něj se hrálo na fantastickém hybridním pažitu, ve Vítkovicích, kde nově hraje i druholigové béčko, je hřiště podobně jako třeba v Olomouci v bídném stavu. Kodaň ho před ostrým špílem nevyzkoušela, trénovala doma a na východ České republiky dorazí až ve středu večer.

Jde o další z maličkostí, které stejně jako před týdnem evokují u Dánů vysoké sebevědomí a podcenění značky FCB. Žádná tiskovka, žádné rozhovory, žádný trénink, chování k soupeři zvláštní... Však si taky Daniel Holzer v Parkenu maličko postěžoval, že přístup velkoklubu se mu příliš nezamlouvá.

Teď může, tedy pokud přednost nedostane ghanský levý bek Patrick Kpozo, s kumpány zavřít Kodani ústa. Klidně i po penaltách, ty se trénovaly taky. „Bylo by to super,“ zasnil se kouč. „Máme předběžný seznam hráčů, se kterými bychom při penaltách počítali, pokud by na ně došlo. Ale nebudu nic odkrývat. Ani to, kdo bude chytat,“ zůstal Hapal tajemný, přestože se všeobecně očekává nástup Jakuba Markoviče a sestava podobné té z prvního utkání. Ne-li zcela totožná.

„Máme varianty s trojkou i čtyřkou vzadu, ještě se rozhodneme. Soupeř je stále favoritem, má kvalitní hráče. V lize hraje dobře, proti nám hrál taky dobře. Náš výkon je ale povzbuzením. Věřím, že budeme znovu koncentrovaní a neuděláme hlouposti z přemíry snahy. A třeba se prosadíme ze standardky, když jsme je v Kodani ukryli tím, že jsme žádnou nezahrávali...“ zakončil se smíchem.

Pravděpodobná sestava Baníku:

Markovič - Juroška, Frydrych, Chaluš, Kpozo - Boula, Rigo - Buchta, Šín, Ewerton - Prekop