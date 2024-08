Holoubek kroutil hlavou: Celé to bylo absurdní. Potěšil ho žolík Jawo

Cvičí to?

„Kopací techniku má Ladrys fakt vytříbenou. Musím říct, že všechny kopy ze střední vzdálenosti má hodně dobré. Umí to měnit, načítat brankáře, jestli udělají úkrok, nebo ne. V tomto je výjimečný. Krásná standardní situace. Využíváme ho i při rozích, s Márou nebo Vasilem je umí sehrávat.“

Zkrátka Ladra je lídrem.

„V podstatě hraje všechny zápasy, takže určitě je důležitý pro tým i kabinu. Je Boleslavák, má vztah k místu, stadionu, klubu. Je důležitý. Využíváme ho na devítce, kde si myslíme, že má opodstatnění pro tým. Není tak náběhový, ale umí hrát výborně zády do hry. A až přidá ještě nějaké další góly, bude to úplně skvělé.“

Nepřekvapil vás soupeř nasazením menších útočníků? Den před utkáním jste zmiňoval jejich výšku.

„Ano, překvapili, viděl jsem nějakých jejich šest zápasů a vždycky měli v sestavě vysokého útočníka. Když jsme to viděli, byl to pro nás signál, že budou hodně organizovaně bránit z hlubšího bloku a chodit do rychlých protiútoků. V první půli jsme to zvládali velmi dobře, nevybavuju si, že by si něco soupeř vypracoval. Pak po střídání už udrželi míče a bylo to pro nás lehce problematičtější. Až na dvě situace jsme to zvládali, bohužel nás ty dvě situace stály dva góly.“

U obou byl sedmatřicetiletý Dániel Böde, který zrovna neoplývá atletickou postavou...

„Fakt jsem ty góly ještě neviděl ze záznamu, ale celé mi to přišlo absurdní... Nevím, jak to odborně popsat, bylo to strašně zvláštní. Souhlasím, že úplný atlet to není, ale takoví hráči zase oplývají hmotností, výškou, driblinkem. Samotného mě zajímá, co tam s námi provedl, protože doteď tomu nerozumím. Možná jsme to podcenili, trenérovi soupeře se každopádně střídání povedlo.“

A vám? Neuvažoval jste, že Pulkraba s Jawem pošlete do vápna dřív, když tam míče létaly?

„Přemýšlel jsem o tom celý druhý poločas, ale rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl. Je to otázka... Z utkání jasně vyplynulo, že když hráli vzadu v pětce, je složité centrovat z krajních prostorů. Potřebujete spíš součinnost, proto jsme sázeli spíš na průnikovky nebo zpětné centry. Ano, tlak ve vápně měl být větší, ale když hraje soupeř tak hlubuko, je to složité. Upřednostnili jsme kombinaci.“

Jawo vás však musel potěšit.

„Poprvé od generálky s námi trénoval ve středu. Těžko se mi hodnotí, protože jsem si nebyl jistý, jestli je vůbec připravený. Neměl v nohách žádný zápas, ale v tréninku byla vidět chuť. Zápas rozhýbal, pomohl nám, ale musíme zvážit další zatížení a kondici, abychom něco neurychlili.“

A Marek Matějovský? Jak hodnotíte jeho show?

„Výkon byl odpovídající výkonu Marka Matějovského. (úsměv) Umí ve středu hru režírovat, zkvalitnit. Samozřejmě je to vždy o celém týmu, ale Mára podal velmi slušný výkon.“

Na konci kulhal, je v pohodě?

„Nemám žádnou informaci, že by nebyl. Možná to bylo z únavy.“

Co čekáte od odvety?

„Budu rád, když budou doma silnější, respektive odvážnější. V tu chvíli se hřiště víc roztáhne, což by mohlo být přínosné. Protože jinak asi zalezou a bude to velká šichta a dřina. V pátek máme volno, o víkendu trénujeme a ve středu odlétáme do Budapešti. Odtamtud se do Paksi přesouváme autobusem. Jsme v půlce naší cesty, připravíme se maximálně. Chceme vyhrát a postoupit.“