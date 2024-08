Ladrova evoluce: devítka a lídr s výjimečnými přímáky. Pomohl Kania?

Od té doby, co přestoupil do Mladé Boleslavi z Pardubic, vydržel po jeho boku pouze Marek Matějovský. Není běžné, aby hráč se slušnou výkonností zůstal šest let v klubu druhého sledu, ale Tomáš Ladra je výjimkou. „Je to Boleslavák. Má k tomuto městu a stadionu vztah,“ říkal hrdě David Holoubek po evropském zápase s Paksi.

Měl být proč hrdý. Ladra se podruhé během týdne ukázal jako velký lídr, když vzal v důležitý moment zodpovědnost na sebe a postavil se k přímému kopu. Proti Beer Ševě to bylo za stavu 2:2 skoro 30 metrů od brány, proti Paksi za stavu 1:2 dva kroky za vápnem. V obou případech pak běžel slavit.

Vstřelit ze standardky dva góly během týdne rozhodně není běžná věc. Ladra měl vždy výtečnou střelu z dálky, sedmadvacetiletý hráč se ve své prvoligové kariéře trefil z přímého kopu třikrát – na jaře 2023 rozesmutnil Zlín a Liberec, v prosinci 2021 prostřelil zeď Teplic.

„Když já a Marek Matějovský vidíme, že je to z trochu větší dálky, dáváme od toho ruce pryč. Střední vzdálenosti má na tuty. Víme, že tohle je Ladrisova parketa. Opět se to potvrdilo. Ačkoliv z menší vzdálenosti je to pro jeho kopací techniku už trochu složitější,“ komentoval spoluhráč Vasil Kušej fakt, že Ladra tentokrát místo svého klasického a táhlého zakrouceného obstřelu musel zvolit techničtější řešení. „Umí načítat brankáře, jestli udělají úkrok nebo ne. V tom je výjimečný,“ nabídl svůj pohled Holoubek

Přímáky stranou, je zajímavé sledovat i Ladrovu roli. Ta se měnila pod každým mladoboleslavským trenérem. Josef Weber mu nejdříve vynadal, že málo běhá, následně se stal z křídla součástí obávaného kvarteta v čele s Nikolajem Komličenkem. Karel Jarolím ho okamžitě po svém příchodu převelel na pozici druhého útočníka vedle Milana Škody, prospělo i hostování v Jablonci. Nejvíce se mu dařilo pod Pavlem Hoftychem, který si často hrál s rozestavením a svého svěřence nechal hrát i sólového hrota.

„Má na náš nejvyšší level. Má na to, aby do týmu top trojky dospěl,“ říkal tehdy. Následně ale přišel Marek Kulič, který Ladrův vývoj lehce udusil rolí výhradně střídajícího hráče. Holoubek mu zase dodal sebedůvěru. V šestnácti jarních zápasech vstřelil čtyři góly a dvakrát asistoval.

„Je důležitý, je důležitý i v kabině. My ho teď využíváme na devítce, má to opodstatnění. Není to tak náběhový hráč, ale umí hrát výborně zády. Ještě přidat nějaké góly a bude to úplně skvělé,“ myslí si Holoubek.

Ladra a devítka, na to už bychom si měli zvykat permanentně. Za Boleslav tak nastoupil do osmi ze svých devíti soutěžních utkání nového ročníku a zatím se mu daří kombinovat své tvrdé zakončení s přirozenou kreativitou. Jako hroťák se začal více projevovat paradoxně v době, kdy číslo 9 na dresu vyměnil za desítku. Nejlepším hlavičkářem ale není, proto centry proti Paksi často lítaly do vápna úplně zbytečně.

A jaká je budoucnost mladoboleslavského talismanu? V tuto chvíli daná. O střelcovy služby se na jaře tak vehementně zajímal Liberec, že si ho Středočeši zavázali novou lukrativní smlouvou. S platem, který podle informací Sportu dosahuje až 300 tisíc měsíčně je možná i nejlépe placeným hráčem klubu. „Mohl by poslat aspoň dárkový košík...,“ usmíval se majitel Slovanu Ondřej Kania v podcastu Liga naruby. Pokud ale Ladra vystřílí Mladé Boleslavi Evropu, na několikrát se jí vrátí každý investovaný halíř.