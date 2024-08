Suchý: Trenér je zatím klidný, nechtěl nás zahltit. Cítil se jako v Karviné

Začátek nevypadal tak dobře jako konečný výsledek, co?

„V první půli jsme se do toho těžko dostávali. Vázlo nám to v kombinaci. Málo jsme dokázali podržet balon, hodně se odrážel k nim. Ale udrželi jsme nulu, což bylo důležité. Něco jsme si k tomu v kabině řekli. Druhou půli jsme začali výborně. Když jsme dali Laminovou střelou krásný první gól, zápas se obrátil pro nás. Už to bylo mnohem lepší. Všichni jsme se snažili, abychom byli co nejvíc kompaktní, u sebe. Soupeř se do nějakých zakončení dostal, samozřejmě měl v určitých fázích také svou kvalitu.“

Jak na vás zatím působí švédský trenér Andreas Brännström?

„Nechtěl nás zahltit spoustou informací. Chtěl navázat na to, co tady bylo a dát do toho pár svých věcí. Otevřeně říkal, že není čas do toho moc zasahovat. V repre pauze bude trošku víc prostoru.“

On sám říkal, že cítí jako problém nedostatečnou angličtinu některých hráčů. Co vy?

„Já jsem v úplně pohodě. Do této doby jsme to v týmu vůbec neřešili. Trenér se vždycky ptal kluků, jestli to někdo potřebuje vysvětlit extra. Když mluví, myslím, že každý v pohodě rozumí. Horší je se pak nějak vyjadřovat. Ale zase tak velký problém to podle mě nebude.“

Působí na vás taky klidným dojmem?

„Jo jo. Zatím je hodně klidný. Cítil, v jaké pozici k nám přichází, že máme před sebou důležitý zápas. Nechtěl do toho svým charakterem moc zasahovat. Uvidíme, jak to půjde dál.“

Do Paksu dorazilo docela dost fanoušků „Bolky“. Potěšili vás?

„Patří jim velký dík. Tohle jsem za tu dobu, co jsem v Boleslavi, nezažil. Je fajn, když jsou tím lidé trošku pobláznění a přijedou nás podpořit v takovém množství. Už odpoledne na hotelu jsme je slyšeli. Měli jsme otevřené okno a oni se „rozcvičovali“ ve městě. Přesně tyhle emoce k fotbalu patří a jsem rád, že je můžu v Boleslavi zažít. Tým funguje a můžeme společně pokračovat cestu Evropou. Nechám se překvapit, koho dostaneme dál. Vím o novém formátu, dostaneme šest různých soupeřů. Na los se budeme všichni těšit.“

Zvládnete kolotoč tří zápasů týdně?

„Co jsme začali sezonu, jde jeden zápas za druhým. Naposledy jsem byl na takové vytížený zvyklý z Basileje. Bylo to super, ale to jsem měl o pár let méně. Věk nezastavíte. Únava je cítit, ale snažím se dělat vše pro to, abych byl ready na každý zápas. Každopádně rotace k tomu patří.“

Jak se vám líbil Jawův gól? On je spíš palič…

„Během léta si procházel těžkým obdobím. Měl zranění, pak něco dalšího. Nebyl fit. V Paksi naskočil. Víme z tréninku, co dokáže. Někdy je to u něj jako den a noc. Ale tyhle věci občas umí. Jsme rádi, že mu to vyšlo v zápase. První gól nám hrozně pomohl. Cítili jsme, že v první půli moc balonů neudržel a rozhodčí na něj nepískali polo fauly. Snažili jsme se ho v poločase podpořit a jeho odpověď byla skvělá.“

Po příchodu na stadion jsem si říkal, že jsem v Karviné….

„Přesně tak. (úsměv) Zelená barva…Bylo to hodně podobné.“