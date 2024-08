Šéf Boleslavi o výměně trenéra: Změnu jsme potřebovali. Jak naloží s miliony?

Dvě noci nespal. Hned po postupu do skupiny Konferenční ligy uháněl David Trunda z Maďarska na letiště do Vídně, aby stihl přeletět na páteční los do Monaka. Cestovní hektika za to majiteli FK Mladá Boleslav stála. Dá se vyčíslit v desítkách milionů korun, nadcházejících bitvách s Betisem Sevilla, Guimaraesem či pocitu úlevy, že se mu před odvetou v Paksu vyplatila výměna trenéra. „Změnu jsme potřebovali udělat,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.