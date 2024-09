Boleslav má výjimku, Konferenční ligu bude hrát doma. Co na to Trunda?

Klaplo to! Mladá Boleslav bude moci odehrát domácí zápasy Konferenční ligy skutečně doma. Znamená to tedy, že díky výjimce, kterou klubu udělila UEFA, do města automobilů zavítají Lugano, Betis Sevilla a Jagiellonia Bialystok. „Jste první, komu volám. Budeme dělat nové turnikety a musíme taky trochu změnit zázemí a musíme se postarat o zahraniční televizní štáby, to jsou hlavní tři body,“ řekl exkluzivně hned po konečném telefonátu s UEFA šéf Mladé Boleslavi David Trunda.