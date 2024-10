Trmal: Bylo to trapné, vysvlékli nás donaha. Skoro bych někoho trefil

PŘÍMO Z JEREVANU | Po zápase měl svěšenou hlavu a jeho frustrace by se dala prodávat. Brankář Mladé Boleslavi Matouš Trmal čelil v Konferenční lize nájezdníkům arménského Noahu. A to doslova. Někdy to vypadalo, že jim obrana Bolky dovolí až přespříliš. Gólman se zkušenostmi z portugalské ligy se pak mohl uvztekat. I přes solidní výkon ale prohru 0:2 neodvrátil. „Skoro bych někoho trefil, ani nevím, jestli to můžu říct. Oni měli snad třicet střel,“ soukal ze sebe skleslý Trmal.

V čem byl soupeř lepší?

„V podstatě ve všem. Nevyšlo nám to. Byli jsme všude pozdě, nic jsme neměli. Jsem zklamaný, naštvaný. Asi jsme měli špatný den. Nevím, jak jinak si to vysvětlit. V předkolech jsme se prezentovali týmovou hrou, bojovností. Tyhle aspekty jsme v Arménii neměli. Tohle se už nesmí opakovat. Mnoho snadnějších soupeřů ve skupině mít nebudeme.“

Co jste si řekli o poločase? Noah sice diktoval hru, ale stav byl 0:0.

„Nic závažného. Chtěli jsme se uklidnit a trochu povzbudit. Stav byl, jaký byl, a chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Ale kolem 55. minuty jsme dostali gól, pak už se to těžko honilo. Jsou silní.“

Zejména po druhém gólu jste hodně zvýšil hlas na obránce. Co jste jim vyčítal při inkasovaných gólech?

„Ty góly byly totiž podobné. Přišel balon pod sebe a útočník ho uklízel skoro do prázdné brány. Mrzí mě hlavně ten první. Jasně jsme měli míč. Pak ho ztratíme jednoduchou přihrávkou. Pak už se to na nás hnalo. To mě štve asi nejvíc.“

Dalo by se říct, že vás soupeř něčím překvapil, když vás takhle přehrál?

„My jsme přitom byli připravení. Sledovali jsme pozorně jejich videa. Chtěli jsme se tu nějakým způsobem prezentovat. Místo toho to bylo až trapné. Budu se opakovat. Jsem fakt naštvaný.“

Co teď může mančaft udělat jinak, aby se vrátil na vítěznou vlnu?

„Čeká nás plno dalších zápasů. Už v neděli hrajeme s Baníkem, což je těžký soupeř. Asi je lepší hrát hned v neděli a pak se připravovat na další zápasy, než to nějak nosit v hlavě.“

Býváte sebekritický, ale ty góly za vámi nešly. Jak je složité takový duel zpracovat, když sám jste víc udělat nemohl?

„Je to těžké. Dosáhli jsme nějakého úspěchu a přišlo mi, že jsme sem přijeli jako za odměnu. Jsem ale naštvaný i sám na sebe. Jako tým jsme k tomu nepřistoupili nejlíp. Musíme si to zhodnotit. Těšil jsem se celý den. Od postupu v Maďarsku jsme věděli, že jsme udělali úspěch, že jsme se dostali do skupiny Konferenční ligy. K prvnímu zápasu jedeme k soupeři do Arménie. Chtěli jsme tu vyhrát a pokračovat v naší jízdě v Evropě. Ale přišel tvrdý náraz. Zklamání obrovské.“

Pustili jste v kabině ven emoce, nebo je lepší řešit nedostatky, až vychladnete?

„Teď mám v sobě tolik emocí. Skoro bych někoho trefil, ani nevím, jestli to můžu říct. Oni měli snad třicet střel, že? Je to skoro úsměvné, že je necháme vytvořit si tolik palebných pozic. Ano, mají tam kluky z Brazílie či Portugalska, ale pár jsem jich znal z dřívějška a seděli tam na lavici. Teď nás vysvlékli donaha. Čekají nás určitě těžší zápasy. Byla to facka, musíme se rychle oklepat, postavit se na nohy a pracovat tam, kde je problém. Zvednout se a říct si, že to nebylo ono.“