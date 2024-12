Vydrův progres jako vzkaz pro Spartu. Klíčová postava, chválí švédský kouč

Další vlna boleslavské euforie. V Konferenční lize si po Betisu Sevilla vyšlápla i na polskou Jagiellonii a postup do vyřazovací fáze je najednou zcela reálnou variantou. Vítězný gól v obou zápasech vstřelil mladík Patrik Vydra. „Je to práce celého týmu, já jsem teď jenom dvakrát slíznul smetanu,“ říkal skromně. Jeho skvělé výkony bezpochyby pečlivě sleduje i Sparta, kam by se měl vysoký záložník vrátit z hostování na konci sezony. Anebo ho na Letnou povolají už v zimě?

Šancí bylo dost, ale dlouho ne a ne je v duelu Konferenční ligy s Jagiellonií proměnit. Až se na hranici šestnáctky do balónu opřel Patrik Vydra a získal pro Mladou Boleslav další velmi cenné vítězství. „Snažím se doplňovat vápno a tentokrát to tam krásně padlo. Střely zpoza vápna občas trénuju a teď se to vyplatilo,“ komentoval vítěznou trefu šťastný střelec.

Trenér Andreas Brännström na adresu gólového hrdiny nešetřil slovy chvály: „Za poslední tři čtyři měsíce hodně vyrostl. Už na začátku sezony byl dobrý, ale teď je z něj klíčová postava a bere na sebe zodpovědnost za celý tým. Dokáže zahrát ve středu zálohy jako šestka, osmička nebo na stoperu. Navíc střílí důležité góly,“ vypíchl jeho přednosti.

Vydra se usadil v základní sestavě a patří k nejdůležitějším hráčům týmu. Kvůli výborné formě by ovšem v Boleslavi nemusel vydržet dlouho. Stále jednadvacetiletý záložník totiž patří Spartě a ve středočeském klubu působí jen na hostování. To by sice mělo trvat až do konce sezony, ale vzhledem k jeho výkonnosti by se na Letnou mohl stěhovat už v zimě.

On sám se k otázce nechce příliš vyjadřovat a soustředí se na závěrečná utkání podzimu ve svém aktuálním působišti: „Nevím, co bude v zimě. Zbývají nám pořád ještě dva zápasy. Já jsem hlavou jenom tady.“

Možnou ztrátu svého talismanu si uvědomuje i trenér. „Možná bychom ho měli vrátit zpátky na stopera, aby přestal dávat góly a trochu bychom ho před ostatními týmy schovali. Ale jsem za něj šťastný. Má výbornou sezonu. Měl sice i slabší momenty, což pro něj bylo těžké, ale zvednul se a teď hraje skvěle,“ ocenil velký Vydrův progres.

A neroste pouze nadějný středopolař, ale celý tým. Boleslav vyhrála všech posledních pět zápasů, v Chance Lize se vyhoupla do skupiny o titul a dvakrát uspěla i v Konferenční lize. V případě bodového zisku v závěrečném utkání skupinové fáze v norském Molde se tak Středočeši pravděpodobně dostanou i do jarních vyřazovacích bojů.

„Když jsem přišel, trochu jsme změnili hru dozadu, pro hráče to nebylo snadné. Bylo tam hodně nových věcí, ale teď už se s tím dokázali sžít,“ vysvětloval fantastický závěr podzimu Brännström.

Právě dobrá defenziva je základ nedávných úspěchů Boleslavi. V posledních čtyřech utkáních neinkasovala ani jednou a brankář Matouš Trmal je bez obdržené branky v součtu už 433 minut. Výhra a čisté konto proti Jagiellonii jsou obzvlášť cenné: polský tým před výletem do Boleslavi tahal šňůru 17 zápasů bez prohry, v nichž navíc pokaždé minimálně jednou skóroval.

Blížící se zimní přestávka tak možná nepřichází úplně vhod – aktuálně totiž v Česku není tým, který by měl tak dobou formu jako Boleslav. Alespoň co se týče výsledků. „Hráči jsou už možná unavení, ale já určitě ne. Kdyby šlo jen o mě, klidně bych ještě pár kol odehrál,“ pochvaloval si aktuální fazónu Brännström.