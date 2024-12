Klubový koeficient: Turci se blíží k Česku, hraje se o tři jisté ligové fáze

Už bylo lépe, ale pořád to je docela dobré. Takhle nějak vypadá česká pozice v žebříčku koeficientů. Česko je deváté a musí se dívat především za sebe. Na Turecko. Pád na desáté místo by totiž znamenal zhoršení pozic pro pohárovou sezonu 2026/27.

Pro připomenutí, žebříček určuje počet a nasazení klubů do evropských pohárů a jeho pořadí vychází z klubových výsledků za posledních pět let. Získané body (dva za výhru, jeden za remízu, v předkolech polovina plus bonusy) se dělí počtem účastníků v dané sezoně.

Příkladně, tento týden Česko získalo 0,4 bodu díky Mladé Boleslavi, jejíž dva body se dělily pěti, protože mezi dělitele se počítá kromě Slavie, Sparty a Plzně i Baník.

Žebříček vypadá nyní takto:

Podstatné, že nyní se hraje o pozice pro sezonu 2026/27 a rozdíl mezi 9. a 10. místem je docela zajímavý. Devátá země totiž bude mít tři jisté ligové fáze. Mistr půjde přímo do Ligy mistrů, vicemistr (pokud neprojde do LM) bude mít jistou Evropskou ligu a vítěz domácího poháru jistou Konferenční ligu. Desátá země už ovšem nemá zaručenou Evropskou ligu pro vicemistra.

Takže se bojíme nájezdů Turecka, tím spíš, že Galatasaray už určitě postoupí do play off EL a ve hře zůstávají i další tři kluby – Besiktas, Fenerbahce a Basaksehir.

A ještě na doplnění, pro nejbližší evropskou sezonu 2025/26 to mají české kluby rozhozené takto:

Mistr ligy : ligová fáze Ligy mistrů

: ligová fáze Ligy mistrů 2. tým ligy : 2. předkolo Ligy mistrů

: 2. předkolo Ligy mistrů 3. tým ligy : 2. předkolo Evropské ligy

: 2. předkolo Evropské ligy 4. tým ligy : 2. předkolo Konferenční ligy

: 2. předkolo Konferenční ligy Vítěz MOL Cupu: 4. předkolo Evropské ligy

A pokud vítěz domácího poháru skončí v lize do čtvrté příčky, tak si páté mužstvo tabulky zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.