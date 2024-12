Boj o všechno, Boleslav hraje o postup v KL. Kouč: Sledujeme i další zápasy

Špatný start je zapomenutý. Mladá Boleslav vyhrála dva domácí zápasy Konferenční ligy proti Betisu Sevilla a Jagiellonii Bialystok. Díky tomu by měla českému týmu stačit pro postup do jarního play off v posledním kole v Molde remíza. „Je důležité, že máme šanci. Nebylo by příjemné letět až do studeného Norska k zápasu na umělce, a nemít o co hrát,“ pochvaloval si trenér Andreas Brännström. Zároveň přiznal, že se bude řídit průběžnými výsledky na dalších stadionech. Podle statistického portálu Football Meets Data je šance Boleslavi na postup 53 procent.

Nový formát evropských pohárů přináší v posledním hracím dni velkou porci vzrušení. S výjimkou čtyř týmů mají další účastníci o co hrát a všech 18 utkání bude mít velký náboj. Jedním z těch vůbec nejsledovanějších je přímý duel Molde s Mladou Boleslaví o postup do vyřazovací fáze.

Existuje vícero scénářů, postupová hádanka se může rozlousknout až v posledních minutách. I proto chce Brännström sledovat další duely. „Hlavní cíl je vítězství. Ale nikdy nevíte, máme Honzu Jelínka (asistent trenéra), který bude sledovat i další zápasy. Pokud to bude nutné, tak pak učiníme potřebné rozhodnutí ke konci utkání,“ přiznal.

Středočeši se díky dvěma domácím výhrám vyhoupli na 22. pozici a aktuálně jsou na postupových příčkách. Molde zůstává se čtyřmi body těsně pod čarou na 26. místě a pro pokračování v soutěži musí bezpodmínečně vyhrát. Boleslav má komfortnější postavení. Na postup by jí měla stačit remíza. Dál se Brännströmův tým může dostat dokonce i v případě těsné prohry, ale potřeboval by velké štěstí a několik příznivých výsledků v dalších zápasech. Jaké jsou tedy šance Boleslavi na průnik mezi 24 nejlepších?

Remíza by Boleslav posunula na hranici sedmi bodů, která by na základě výpočtů statistického portáu Football Meets Data měla v 80 % případů stačit na postup. Pokud Středočeši zvítězí, nebude třeba pochybovat a budou mít jistou účast ve vyřazovací fázi. Dokonce existuje i varianta (i když velmi nepravděpodobná), že se ještě vyhoupnou do elitní šestnáctky, což by znamenalo výhodnější pozici do prvního kola play-off.

Na základě 10 tisíc simulací posledního kola provedených již zmíněnými statistiky z Football Meets Data se Mladá Boleslav pohybuje přesně na hraně postupu. Šance českého celku je přesně 53 procent. Hned za ním je přitom v predikci právě dnešní soupeř z Molde.

Norský klub ovšem do zápasu nenastupuje v dobrém rozpoložení. V posledním utkání Konferenční ligy proti HJK Helsinky ztratili Norové vedení 0:2 a o výhru je připravilo vyrovnání v 92. minutě. Pět dní předtím navíc Molde prohrálo po penaltách finále Norského poháru proti Fredrikstadu, a ještě o týden dřív kvůli porážce v posledním ligovém kole spadlo na konečné 5. místo tabulky a po dlouhých sedmi letech se nebude účastnit ani předkol evropských pohárů.

Sérii neúspěchů tak neustál trenér Erling Moe, který v klubu působil s jednou krátkou přestávkou bezmála 20 let. Od roku 2015 byl v pozici asistenta, když tým vedl Ole Gunnar Solskjær, a po jeho přesunu do Manchesteru United v prosinci 2018, byl Moe povýšen na hlavního trenéra. Nyní tým dočasně převzal jeho dosavadní asistent Trond Strande.

Nový muž na lavičce tak musí hned ve svém druhém zápase v nové funkci za každou cenu vyhrát, a to by mohlo hrát do karet Boleslavi. Brännström vsadil v obou posledních zápasech Konferenční ligy na silnou defenzivu a rychlé kontry a dvakrát slavil úspěch. Mladoboleslavští se ve druhé polovině podzimu velmi zlepšili v defenzivní hře a soupeře pouští do gólových příležitostí jen výjimečně. Vepředu se pak mohou spoléhat smrticí brejky vedené extrémně rychlou a nápaditou dvojící Vasil Kušej – Tomáš Ladra.

Švédský kouč své hráče chválil nejen za velmi dobrý defenzivní výkon v obou zápasech, ale především za klid a sebevědomí, které z nich vyzařovalo:„Vedeme v Evropě o gól a nepanikaříme. Hrajeme v klidu i s míčem a jsme daleko sebevědomější.“

Mladá Boleslav se tak na umělé trávě stadionu Aker pro 11 tisíc diváků pokusí dokonat malý zázrak – doběhnout si po drtivém finiši pro historický postup do jarní fáze evropských pohárů.