Kušej připustil zimní odchod, preferuje zahraničí: Česko? Pokud by přišla...

„Jsem hráč, který chce dělat kroky dopředu a posouvat se v kariéře. Pokud by přišla nabídka, která by měla hlavu a patu jak pro mě, tak i pro Mladou Boleslav, tak bychom se o tom dost intenzivně s klubem bavili,“ řekl Kušej.

Bývalý hráč Drážďan, Wackeru Innsbruck a Ústí nad Labem přišel do Mladé Boleslavi před necelými dvěma lety z Prostějova a okamžitě se zařadil mezi opory. V 81 soutěžních utkáních zaznamenal 17 branek a 23 asistencí. Trefil se i v Molde, kde jeho tým přišel gólem v nastavení o bod i o historický postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy.

„Doteď jsem přímo nic neřešil, na podzim toho bylo hodně. Asi týden zpátky jsem měl sezení s agentem, něco mi nastínil, ale spíš jen to, že dohoda mezi mnou, agentem a klubem je stále stejná jako v létě. To, co jsme si stanovili. Jsem hráč Mladé Boleslavi, mám tady smlouvu do roku 2027, zatím to tak je,“ připomněl Kušej podpis nového kontraktu z poloviny září.

Kušej je v Mladé Boleslavi spokojený, nabídky ale bude v zimě zvažovat. Středočechy čeká další soutěžní zápas až 2. února, kdy v úvodním jarním ligovém kole nastoupí na hřišti lídra tabulky Slavie.

„Asi bych preferoval více zahraničí. Ale pokud by přišla nabídka z Česka, bylo by to na větší diskutování. Hledám takové kroky, aby to pro mě mělo kariérně smysl,“ vysvětlil dvojnásobný reprezentant. „V Boleslavi máme skvělý tým, skvělou partu. Začali jsme všichni věřit tomu, co po nás trenér chce, vize klubu je dobře nastavená. Potřebuji hlavně každý zápas hrát, chtěl bych se udržet v reprezentaci a zabojovat o mistrovství světa. Jestli to bude v Boleslavi nebo jinde, to uvidíme,“ dodal.