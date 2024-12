Boleslav v Evropě: přes sto milionů a zrod hvězdy. V čem udělala chybu?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Mladíci získali zkušenosti, klíčoví hráči mužstva se posunuli na další úroveň. Mladá Boleslav prožila podzim v Konferenční lize, v níž vyhrála dva z šesti zápasů. Konečnou pro ni znamenala čtvrteční smolná porážka 3:4 s norským Molde. „V některých utkáních předvedla nadprůměrné výkony a kvalitu. Ale ve finále půlroční dřinu absolutně znehodnotila,“ uvedl expert Milan Fukal. Co všechno daly středočeskému klubu účast v evropské soutěži a nepovedený závěrečný duel?

Chyby a zpackaný závěr Jedna chyba je evidentní. Mladá Boleslav za stavu 3:3, který by ji posunul do další fáze Konferenční ligy, měla dohrát utkání na polovině soupeře. Ale místo toho se proti ní valila v nastaveném čase norská lavina. Byl z toho rozhodující gól. „Nejsme spokojení, z takové situace a v takovém čase jsme neměli inkasovat,“ poznamenal trenér Andreas Brännström. „To je nepochopitelné, hráči nebyli organizovaní. Jde o hrubou chybu, která se nesmí stát,“ byl kritický bývalý reprezentant Milan Fukal. Švédský kouč vystřídal poprvé v 73. minutě, když Matyáše Vojtu nahradil nevýrazný Matěj Pulkrab. Další dvě změny provedl až v závěru utkání. „Chyběli mi na hřišti hráči, kteří by za nerozhodného stavu podrželi balon, a tím rozbili tlak soupeře. To se nestalo a místo toho přišel absolutně nesmyslný gól,“ doplnil expert Fukal. 38 Tolik procent Mladá Boleslav zaznamenala proti norskému Molde v držení míče, v prvním poločase dokonce pouhých třiatřicet. Boleslavský obránce Martin Králik odkopává míč před Kristianem Eriksenem • Foto ČTK / AP / Svein Ove Ekornesvag

Trmal: nejistý výkon Jindy byl jistý. Ale ne, v závěrečném zápase nepředvedl oslnivý výkon. Matouš Trmal před čtvrtou inkasovanou brankou vyběhl na malé vápno a promáchnul centrovaný míč. Situaci špatně přečetl a pak už složitě krotil střelu Halldora Stenevika, kterou rozhodl o vyřazení Mladé Boleslavi z tohoto ročníku Konferenční ligy. Ale 26letý gólman nepůsobil jistě ani při jiných zákrocích. „Nebyl v optimální formě, mančaftu rozhodně nepomohl,“ zdůraznil Fukal. Trmal předvedl v utkání pět zákroků a nestačil na čtyři góly. Molde přitom ve statistice očekávaných vstřelených gólů dosáhlo na hodnotu 2,6 branek. „Je spoluviníkem nejen posledního gólu,“ doplnil Fukal, bývalý hráč pražské Sparty. Trmal na podzim v ligové části evropské soutěže inkasoval celkem desetkrát v šesti duelech. 9 Tolika střelám čelil brankář Matouš Trmal v zápase proti norskému Molde, z toho inkasoval čtyři branky. Brankář Mladé Boleslavi Matouš Trmal během utkání proti Olomouci • Foto Radek Petrášek/ČTK

Přes sto milionů Ne, na kdyby se opravdu nehraje… Ale Mladá Boleslav by v případě remízového výsledku s Molde dosáhla v Konferenční lize na dalších 8,3 milionu korun. Přesto nemusí tolik litovat, podzim v evropském poháru ji výrazně pomohl, když s jistotou získala do klubové kasy sto milionů korun. Další peníze jí připadnou za tzv. hodnotový pilíř, který závisí především na marketingové síle odehraných zápasů. Částka se tak blíží klubovému rozpočtu na jeden rok, který činí 160 milionů korun. Část peněz z Evropy dostanou hráči. „A pak chceme vhodně investovat, doplnit kádr, ale také akademii ve věkových kategoriích, ve kterých je to potřeba,“ nastínil plány majitel středočeského klubu David Trunda. 20,2 Tolik milionů korun získala Mladá Boleslav za výhry proti Betisu Sevilla a polskému Bialystoku. Patrik Vydra přijímá gratulace od spoluhráčů • Foto ČTK

Vzestup i herní progres Tři zápasy, tři porážky. To byl sakra špatný start. Mladoboleslavští postupně neuspěli s FC Noah (0:2), Luganem (0:1) a Guimaraesem (1:2). „Všichni nás odepisovali,“ líčil Vasil Kušej, jeden z klíčových hráčů mužstva. Ale tým trenéra Andrease Brännströma se dvěma výhrami vrátil do boje o postup do play off Konferenční ligy. Zvlášť proti Betisu Sevilla (2:1) ukázal, že za necelé čtyři měsíce pod švédským trenérem konečně našel herní tvář. „Byl vidět progres. Zvedli jsme se, nasbírali zkušenosti. Můžeme hrdě říct, že jsme obstáli, byť jsme nepostoupili a některé zápasy nebyly optimální. Ukázali jsme, že máme silný tým,“ zdůraznil Kušej. Podzim v Evropě navíc výrazně pomohl mladíkům, mezi které patří Patrik Vydra (21 let), Matyáš Vojta (20), Vojtěch Stránský (21) nebo Tomáš Král (20). „Líbí se mi, že tým pracuje s mladými hráči, kteří jsou velmi zajímaví,“ souhlasil Fukal. „Protipólem jsou Suchý s Matějovským, mužstvo je dobře vyvážené.“ 1 Tolik gólů vstřelila Mladá Boleslav v úvodních třech zápasech ligové části Konferenční ligy, v dalších třech utkáních skórovala šestkrát. Mladá Boleslav prohrála v Molde 3:4 a na postup do jarní fáze Konferenční ligy nedosáhla • Foto x.com/fkmladaboleslav

Zrodila se hvězda Vedle Kušeje, Tomáš Ladry nebo Marka Suchého vyrostla další výrazná persona – Vydra, host ze Sparty. Jednadvacetiletý středopolař táhl Mladou Boleslav na cestě Konferenční ligou, už v kvalifikaci jí pomohl gólem a asistencí. K tomu v ligové části přihodil další tři branky, naposledy proti Molde vyslal pod břevno tvrdou ránu. A byl z toho výstavní gól. „Udělal neskutečný pokrok,“ prohodil zkušený trenér Zdeněk Ščasný. Velkou kaňkou na Vydrových výkonech je nadvakrát neproměněná penalta proti Luganu (0:1). Jinak výkony (nejen) v Evropě zkrátka zaujal, proto Středočeši o Vydru pravděpodobně přes zimu přijdou, blíží se jeho návrat na Letnou. „Líbí se mi, že Mladá Boleslav na něj vsadila, dala mu prostor. Vydra si vybudoval silnou pozici. Je zdravě sebevědomý, dává góly a má technické a fyzické parametry, aby se ve Spartě prosadil,“ podotkl Ščasný. 4 Tolik gólů vstřelil Patrik Vydra v této sezoně Konferenční ligy včetně kvalifikačních zápasů, důležitou branku vstřelil v zápase proti Betisu Sevilla (2:1). Patrik Vydra vystřelil Mladé Boleslavi důležitou výhru v Konferenční lize nad polskou Jagielloniou • Foto ČTK / Petrášek Radek