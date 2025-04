Chelsea je v Konferenční lize nadále suverénní. Legii porazila 3:0, je blízko semifinále

Legia je ve čtvrtfinále po 29 letech, doma v poslední době porazila Aston Villu i Leicester, ale proti dalšímu anglickému soupeři neuspěla. Na branku, kterou hájil Dán Jörgensen, mířila jediná střela až v poslední minutě. Tomáš Pekhart, který Legii na podzim pomohl třemi góly, přišel na trávník až na závěrečnou čtvrthodinu.

Chelsea je v Premier League až čtvrtá, ale ve třetí evropské soutěži si počíná suverénně. Semifinále by bylo jejím největším úspěchem od roku 2021, kdy vyhrála Ligu mistrů. Její nejlepší střelec v Konferenční lize devatenáctiletý španělský talent Guiu je už dva měsíce na marodce se svalovým zraněním. Ve Varšavě ho ale zastoupil stejně starý mladík George.

Ve 49. minutě poslal zblízka do sítě brankářem Tobiaszem vyražený míč. Pro odchovance londýnského klubu, který zatím v Premier League čeká na debut v základní sestavě, to byl premiérový gól za první mužstvo. Další dvě branky přidal Madueke, jehož trenér Maresca nasadil do druhého poločasu místo jiného anglického reprezentanta Palmera. Výhra mohla být ještě vyšší, ale Francouz Nkunku neproměnil penaltu.

Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Konferenční ligy:

Legia Varšava - Chelsea 0:3 (0:0)

Branky: 57. a 74. Madueke, 49. George.

Betis Sevilla - Bialystok

Celje - Fiorentina

Djurgaarden - Rapid Vídeň.