Fotbalová Sparta je zpátky v evropském kolotoči! Pražané ve čtvrtek zahajují svou cestu za postupem do hlavní fáze Konferenční ligy, ve 2. předkole čelí kazašskému tým Aktobe. Dvojzápas začíná v Asii, odveta se hraje příští týden na Letné. Trenér Brian Priske pro úvodní střet nasadil do základní sestavy útočnou trojici Jan Kuchta, Albion Rrahmani a Lukáš Haraslín. Nechybí ani Angelo Preciado či Adam Ševínský. V Kazachstánu je přítomen i sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Jaký výsledek si Letenští přivezou do Prahy? Zápas začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.