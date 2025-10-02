Předplatné

ONLINE: Fiorentina - Olomouc. Janotkův tým se pokouší překvapit slavný italský klub

Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Muhamed Tijani v dresu Sigmy Olomouc
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
Hráči Sigmy Olomouc se radují z gólu v utkání proti Bohemians
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
8
Konferenční liga
Fotbalisté Olomouce vstupují do hlavní fáze Konferenční ligy dost náročným soubojem. V Itálii startují od 21.00 proti Fiorentině, která v Serii A sice neprožívá nejlepší rozjezd sezony, i tak se ale dál řadí mezi favority mezinárodní soutěže. Sigma si kvalitním výkonem proti slavnému soupeři potřebuje spravit chuť po ligových ztrátách i nečekaném vyřazení v poháru proti Novým Sadům. Jak si povede tým kouče Tomáše Janotky? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

