ONLINE: Fiorentina - Olomouc. Janotkův tým se pokouší překvapit slavný italský klub
Fotbalisté Olomouce vstupují do hlavní fáze Konferenční ligy dost náročným soubojem. V Itálii startují od 21.00 proti Fiorentině, která v Serii A sice neprožívá nejlepší rozjezd sezony, i tak se ale dál řadí mezi favority mezinárodní soutěže. Sigma si kvalitním výkonem proti slavnému soupeři potřebuje spravit chuť po ligových ztrátách i nečekaném vyřazení v poháru proti Novým Sadům. Jak si povede tým kouče Tomáše Janotky? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mainz
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Kyjev
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Škendija
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Zrinjski
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Lincoln
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Aberdeen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Šachtar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
AEK Larnaka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
AZ Alkmaar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Celje
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
AEK Atény
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Fiorentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Vallecano
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Omonia Nikósie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Jagiellonia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Hamrun
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
KuPS
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
KF Drita
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
FC Lausanne
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Breidablik
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Lech Poznań
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Rapid Vídeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Noah
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Rijeka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Varšava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Samsunspor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Raków
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Universitatea Craiova
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Shelbourne
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Häcken
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovan Bratislava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Štrasburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Sparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Shamrock
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
