Hapal o Sigmě: Rezonuje i moje odvolání. V Olomouci jsem doma…
Je v kontaktu s Olomoucí, kde končí sportovní ředitel Ladislav Minář. Pavel Hapal, nynější trenér Baníku, který ve středeční dohrávce 5. kola Chance Ligy vyhrál v Pardubicích (1:0) a mírně se utrhl ze špatných pozic v ligové tabulce, by mohl, jak se shodují informace webu iSport, být jeho nástupcem.
Sedl si za stůl v tiskovém středisku v Pardubicích. Byl v dobré a také smířlivé náladě. Nebylo divu, Baník podruhé v sezoně vyhrál a utrhl se poslednímu celku v tabulce, tedy domácím.
Pavel Hapal však neřeší jen samotný fotbal, ale také vlastní budoucnost.
„Zprávy možná máte, ale nevím, co bych měl teď říct. V Olomouci jsem doma, ale neřeším nic,“ vykládal po duelu ve východních Čechách. „Byla dvě utkání do reprezentační přestávky. Rezonuje i mé odvolání, hledají se trenéři pro Baník, ale z mojí strany je důležité se soustředit na Zlín. Pak uvidíme, co bude,“ doplnil.
V Pardubicích jeho týmu pomohly k triumfu dvě zásadní události. Zaprvé červená karta pro domácího Davida Šimka, jež přišla ve 37. minutě, zadruhé střídání Ladislava Almásiho po hodině hry. Vysoký útočník byl nebezpečný, nakonec rozhodl.
„Chtěli jsme poslat na trávník druhého útočníka a dávat více centrů. Věděli jsme, že budeme mít herní převahu. Pardubice v závěru stály ve vlastní šestnáctce. Právě výška se nakonec ukázala jako klíčová,“ chválil střídání Hapal.
Vítězství by mělo Baník popostrčit. „Nejsme v optimálním rozpoložení a místě v tabulce, o to více si bodů vážíme. Ve hře máme rezervy, chybí nám lehkost. Ale věřím, že se k tomu postupem času propracujeme,“ věřil trenér.
Bude u toho?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu