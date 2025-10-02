Primátor Plzně: O prodeji stadionu neuvažujeme. Kolik platí klub městu?
Plzeňská Viktoria vstupuje do nové éry. Na konci minulého týdne klub oficiálně oznámil příchod majitele Michala Strnada, českého miliardáře a vlivného zbrojaře. Chystají se změny na trenérském postu i ve sportovním vedení. Jak to bude s infrastrukturou? Západočeská organizace dlouhodobě spolupracuje s městem i Plzeňským krajem, město vlastní stadion Doosan Arenu a tréninkový areál v Luční. Na tom by se v dohledné době nic měnit nemělo. „Vlastnictví stadionu vnímám jako strategické,“ říká v zaslaných odpovědích Sportu primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO).
Klub s městem a Plzeňským krajem dlouhodobě spolupracuje, Viktoria navíc hraje na městském stadionu, do majetku západočeské metropole spadá i celý rozsáhlý tréninkový areál v Luční ulici, kde se vedle prvního týmu připravují i mládežnické a ženské týmy.
Jiné velké české kluby (Sparta, Slavia) své stadiony přímo vlastní, v Plzni se ani s nástupem nového majitele Michala Strnada v dohledné době nejspíš nic měnit nebude. „Neuvažujeme o tom, že bychom stadion prodávali, ani jsme o tom nikdy s nikým nejednali,“ reaguje pro Sport primátor města Plzně Roman Zarzycký. Dodává, že nový většinový vlastník klubu s touto myšlenkou za vedením města dosud ani nepřišel.
Pokud by město Plzeň chtělo stadion a přilehlý areál klubu prodat, podléhalo by to rozhodnutí rady města a zastupitelstva, tudíž by na tom musela být většinová shoda mezi politickými představiteli. Jde o poměrně náročné kolečko dané jasnými mantinely a pravidly, podle kterého se musí při správě veřejného majetku postupovat. Prodávat obecní majetek, do kterého město v posledních letech investovalo desítky milionů korun, je navíc vysoce citlivá záležitost.
„Město Plzeň vlastní téměř dvě desítky sportovišť, mezi nimi i fotbalový nebo zimní stadion. Ani v jednom případě na tom neplánujeme nic měnit. Vlastnictví v těchto případech vnímám jako strategické a také jako záruku ve chvíli, kdy by se jakýkoliv vlastník sportovních klubů nechoval zodpovědně. Nejedná se pouze o A-tým, ale také o výchovu mládeže,“ zdůrazňuje Zarzycký.
V případě plzeňského hlavního stadionu a celého areálu funguje vztah mezi klubem a městem (vlastníkem) na základě podnájemní smlouvy platné do roku 2028. Za rok 2024 zaplatil klub městu téměř 11 milionů korun (viz tabulka pod článkem).
Rozsáhlé investice v posledních letech
Město od klubu každoročně inkasuje peníze, na druhé straně do areálu investuje nemalé částky. Sport ve středu požádal magistrát o výčet investic a výši provozních nákladů, kterou do fotbalového areálu a stadionu město Plzeň nakládá, dosud ale odpověď nepřišla.
V poslední době proběhly v areálu rozsáhlé investice - v srpnu 2023 byla otevřena zcela nová budova Zázemí tréninkového centra, rozpočet byl odhadovaný na 100 milionů korun. Na konci roku 2024 město dokončilo rekonstrukci zázemí areálu v Luční sloužící také pro zápasy týmů od třetiligové rezervy po mládežnická mužstva. Nový kabát dostalo druhé hřiště, které nyní splňuje parametry pro profesionální druhou ligu. Byla položena nová umělka, na hlavním hřišti zase nedávno došlo k instalaci nejmodernějšího hybridního trávníku.
„Vnímám důležitost partnerství s městem Plzeň a jeho samosprávou, s Plzeňským krajem a se všemi klubovými partnery. Společně budeme na rozvoji plzeňského fotbalu nadále úzce spolupracovat,“ vyjádřil se nový majitel Strnad.
Jeho detailní plány s klubem zatím nejsou veřejně známé, další podrobnosti sdělí majitel pravděpodobně poté, co celou transakci schválí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
„Po dohodě na transakci proběhla pouze zdvořilostní návštěva na plzeňské radnici, které se za klub účastnili pánové Marek Šmrha, Adolf Šádek a Martin Dellenbach. Jako primátorovi mně představili novou vlastnickou strukturu a cíle klubu. Já jsem vlastníky klubu ujistil, že město Plzeň Viktorku v cestě za úspěchem bude podporovat i nadále,“ říká Zarzycký s tím, že u jednání při prodeji klubu nebyl. „Jako město podporujeme všechny plzeňské sportovní kluby bez ohledu na majetkové struktury. Jsem rád, že do Viktorky přišel silný majitel, který je pro klub zárukou stability a já pevně věřím, že i sportovního úspěchu,“ dodává.
V případě fotbalového stadionu město postupuje na základě usnesení Rady města Plzně z roku 2015. Podnájemní smlouva je uzavřena mezi městem a nájemcem – Viktoria Plzeň – fotbal z.s. a platná je do roku 2028.
Výše podnájemného z daného usnesení:
(i) pevná složka podnájemného za Nebytové prostory (včetně movitých věcí) činí 790 491,60 Kč/kalendářní rok + DPH.
(ii) pevná složka podnájemného za Reklamní plochy činí 1 547,50 Kč/kalendářní rok + DPH.
(iii) variabilní složka podnájemného za sportoviště, hřiště a stadion, které jsou součástí fotbalového areálu Štruncovy sady a areálu Luční ulice (včetně movitých věcí) se bude odvíjet od doby využívání jednotlivých částí podnájmu podnájemcem (např. příjmy z podnájmu stadionu se budou odvíjet od účasti a úspěchů podnájemce v evropských pohárech).
(iv) variabilní složka podnájemného za sportoviště, hřiště a stadion, která bude činit 5 % z výše tržeb ze vstupného na zápasy mužského A-týmu podnájemce odehrané na stadionu v areálu Štruncovy sady. Minimální částka variabilní složky podnájemného bude činit 500 000,00 Kč bez DPH za kalendářní rok, maximální částka této složky není omezena.
Platba podnájmů FC Viktoria Plzeň a.s. jen v roce 2024 činila 10 865 297.
