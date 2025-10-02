Předplatné

ONLINE: Plzeň - Malmö. Duel dočasných koučů, Viktoria bez Koubka hraje o první výhru

Plzeňská radost po gólu Rafia Durosinmiho
Plzeňská radost po gólu Rafia DurosinmihoZdroj: Profimedia.cz
Marek Bakoš před zápasem Evropské ligy v Malmö
Fotbalisté Plzně před utkáním proti Ferencvarosi
Lukáš Červ z Plzně, Michal Cupák ze Zlína, Jan Paluska
Miroslav Koubek končí jako trenér Plzně, Adolf Šádek hledá jeho nástupce
Rafiu Durosinmi v zápase na hřišti Ferencvárose
Fotbalisté Plzně během utkání proti Ferencvarosi
Rafiu Durosinmi v zápase na hřišti Ferencvárose
Fotbalisté Plzně se pouští do druhého zápasu hlavní fáze Evropské ligy. V prvním domácím duelu v rámci soutěže hostí od 18.45 Malmö, se kterými se nacházejí v podobné situaci. Viktoria do souboje nastupuje po konci kouče Miroslava Koubka, kterého dočasně zastupuje asistent Marek Bakoš. Švédský klub, jenž rovněž prožívá výsledkovou krizi, hraje také po vyhazovu hlavního trenéra. V Doosan Aréně tak mají Západočeši slibnou šanci vybojovat první vítězství. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Panathinaikos11004:13
2Záhřeb11003:13
3Midtjylland11002:03
4Ludogorets11002:13
5AS Řím11002:13
6Lille11002:13
7Stuttgart11002:13
7Freiburg11002:13
9FC Porto11001:03
10FCSB11001:03
10Lyon11001:03
12Aston Villa11001:03
13Genk11001:03
14Braga11001:03
15Nottingham Forest10102:21
16Real Betis10102:21
17Celtic10101:11
17Plzeň10101:11
19CZ Bělehrad10101:11
20Ferencváros10101:11
21PAOK10100:01
22M. Tel-Aviv10100:01
23Basilej10011:20
24Brann10011:20
25Malmö10011:20
26Celta Vigo10011:20
27Nice10011:20
28Feyenoord10010:10
29Utrecht10010:10
30Rangers10010:10
31GA Eagles10010:10
32Boloňa10010:10
33Salcburk10010:10
34Fenerbahce10011:30
35Sturm Graz10010:20
36Young Boys10011:40
  • Osmifinále
  • Play-off

