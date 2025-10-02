ONLINE: Plzeň - Malmö. Duel dočasných koučů, Viktoria bez Koubka hraje o první výhru
Fotbalisté Plzně se pouští do druhého zápasu hlavní fáze Evropské ligy. V prvním domácím duelu v rámci soutěže hostí od 18.45 Malmö, se kterými se nacházejí v podobné situaci. Viktoria do souboje nastupuje po konci kouče Miroslava Koubka, kterého dočasně zastupuje asistent Marek Bakoš. Švédský klub, jenž rovněž prožívá výsledkovou krizi, hraje také po vyhazovu hlavního trenéra. V Doosan Aréně tak mají Západočeši slibnou šanci vybojovat první vítězství. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|16
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|17
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Ferencváros
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Brann
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Utrecht
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
GA Eagles
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Boloňa
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|35
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Young Boys
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off