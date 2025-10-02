Předplatné

V čem pražská „S" datově dominují Evropě? Souboj trenérských nemesis i šance pro Martince

Největší zápas v Česku je tu! Derby mezi Spartou a Slavií se po delší době opět hraje o první místo, navíc se znovu setkávají trenéři Jindřich Trpišovský a Brian Priske, kteří se tradičně zvládnou na hřišti vzájemně vyšachovat. Ve speciálním preview dílu pořadu iSkaut se redaktoři Bartoloměj Černík a Michal Kvasnica podívají na to, čím by mohlo být utkání zajímavé pohledem dat.

V tom jim pomůže analytik Jakub Kadrnožka, který odhaluje, v jakých číslech jsou pražská „S“ dominantní i v evropské konkurenci. „Sparta začala být opět úspěšná ve vzduchu. Teoreticky by mohl podle mě dostat šanci Jakub Martinec,“ říká Kadrnožka.

  • Proč se Slavia vymyká jiným dominantním týmům?
  • V jaké statistice jsou pod Trpišovským už několik let v topu?
  • A jak Priske odblokoval ofenzivní hráče?

Celý nový díl pořadu iSkaut sledujte na webu www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

