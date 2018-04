Smršť v Liverpoolu! City bez střely, Holoubek sháněl kondičního kouče

Alex Oxlade-Chamberlain oslavuje druhý gól Liverpoolu do sítě Manchesteru City • Reuters

Sadio Mané přidal třetí branku do sítě Manchesteru City • Reuters

Pokud to někdo z fotbalových trenérů na Pepa Guardiolu umí, je to Jürgen Klopp! V úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů přejel Liverpool Manchester City na Anfield 3:0 a udělal důležitý krok k tomu, aby si zařídil postup do semifinále. Citizens za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku domácích. Klopp má navíc šestou soutěžní výhru nad Guardiolou.