Liga mistrů: Barcelona přejela Řím 4:1, Liverpool dal doma lekci City

Daniele De Rossi z AS Řím si vstřelil vlastní gól proti Barceloně • Reuters

Gerard Piqué měl snadnou úlohu a přidal třetí branku do sítě AS Řím • Reuters

Barcelonu poslal do vedení proti AS Řím Lionel Messi • Reuters

Lionel Messi čelí přesile obránců AS Řím • Reuters

Andrés Iniesta v zápase proti AS Řím uniká Florenzimu • Reuters

Sadio Mané přidal třetí branku do sítě Manchesteru City • Reuters

Alex Oxlade-Chamberlain oslavuje druhý gól Liverpoolu do sítě Manchesteru City • Reuters

ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ | Fotbalisté Barcelony ovládli úvodní duel čtvrtfinále Ligy mistrů nad AS Řím a na domácím hřišti zvítězili 4:1. Český útočník Patrik Schick proseděl celé utkání na lavičce hostů. V druhém středečním utkání porazil Liverpool na doma lídra Premier League Manchester City 3:0.

AS Řím v předchozím utkání na Camp Nou v listopadu 2015 utrpěl debakl 1:6, ale dnes držel s domácím favoritem krok déle. Brankáře Alissona v 18. minutě při Rakitičově střele zachránila tyčka. Za 20 minut už Barcelona otevřela skóre. De Rossi se vložil do Iniestovy přihrávky na Messiho a nešťastně ji tečoval do vlastní branky.

Italský tým, který se v první půli dvakrát marně dožadoval penalty, měl podobnou smůlu i v 55. minutě. Umtiti po rohu zblízka napálil tyčku a míč se od stopera Manolase odrazil do vlastní sítě. Za další čtyři minuty zvýšil na 3:0 Piqué snadnou dorážkou Suárezovy střely.

Římané v závěru ožili a duel zdramatizovali. Gólman Ter Stegen nejprve výborně zlikvidoval pokusy střídajícího Defrela a Perottiho, ale v 80. minutě přece jen kapituloval, když ho zblízka překonal Džeko. Barcelona však v 87. minutě znovu potrestala chybu AS. Gonalons odvrátil míč jen k volnému Luisi Suárezovi a ten nedal Alissonovi šanci. Uruguayský kanonýr v LM ukončil desetizápasovou šňůru bez gólu.

FC Barcelona - AS Řím 4:1 (1:0)

Branky: 38. vlastní De Rossi, 55. vlastní Manolas, 59. Piqué, 87. L. Suárez - 80. Džeko. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ŽK: Kolarov, Strootman (oba Řím). Diváci: 90.106.

Sestavy:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Roberto (83. Gomes), Rakitič, Busquets (66. Paulinho), Iniesta (85. D. Suárez) - Messi, L. Suárez. Trenér: Valverde.

Řím: Alisson - Peres, Fazio, Manolas, Kolarov - Pellegrini (60. Gonalons), De Rossi (77. Defrel), Strootman - Florenzi (72. El Shaarawy), Džeko, Perotti. Trenér: Di Francesco.

Liverpool začal premiérový pohárový souboj se City výborně a už ve 12. minutě se dostal do vedení. Firmino sice brankáře Edersona neprostřelil, ale po závaru ještě nahrál Salahovi, který už zblízka uspěl. Egyptský útočník vstřelil 38. soutěžní gól za "Reds" v této sezoně.

Domácí ve 21. minutě vedli už o dvě branky, když se nepokrytý Oxlade-Chamberlain prosadil tvrdou ranou k tyči. Sedmou asistenci v sezoně LM si připsal nejlepší nahrávač soutěže Milner. Liverpool nad suverénním lídrem anglické ligy dál dominoval a po půl hodině hry zvýšil hlavou Mané po Salahově centru.

Ve druhém poločase tlak Liverpoolu oslabil i proto, že v 52. minutě musel kvůli zranění ze hřiště Salah. Svěřenci Pepa Guardioly mohli na konci alespoň snížit, ale Sané nepropálil brankáře Kariuse a dorážka nebyla uznána kvůli ofsajdu. City tak prohráli šestý z posledních devíti soutěžních zápasů s Liverpoolem.

Liverpool FC - Manchester City 3:0 (3:0)

Branky: 12. Salah, 21. Oxlade-Chamberlain, 31. Mané. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.). ŽK: Henderson - Otamendi, Jesus, De Bruyne, Sterling. Diváci: 50.685.

Sestavy:

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain (85. Moreno) - Salah (52. Wijnaldum), Firmino (71. Solanke), Mané. Trenér: Klopp.

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Kompany, Laporte - Gündogan (57. Sterling), Fernandinho, D. Silva - De Bruyne, Jesus, Sané. Trenér: Guardiola.