Ramos se vysmál kritice, Firmino se neudržel: Je to od něj idiotské

Letošní finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem je už minulostí, přesto se stále objevují dozvuky tohoto výjimečného zápasu. Další olej do ohně přilil kapitán Realu Madrid Sergio Ramos, když striktně odmítl vinu, kterou mu mnozí připisují za zranění dvou klíčových hráčů soupeře - hvězdného Mohameda Salaha a chybujícího brankáře Lorise Kariuse. Navrch si rýpl i do útočníka Roberta Firmina, který si jeho vyjádření nenechal líbit.

Hrdina i padouch. Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos je možná nejlepším středním obráncem na světě, u fanoušků jiných celků však vzbuzuje značné emoce. Dle mnohých jde často až za hranu toho, co je na hřišti správné.

Real finále Ligy mistrů vyhrál 3:1 a dokráčel ke třetímu triumfu v Lize mistrů v řadě, spíše než chválu ale musí Ramos poslouchat kritiku. Utkání v očích části fotbalové veřejnosti totiž podstatně ovlivnil tím, že zranil Liverpoolu dva hráče.

Nejprve po necelé půlhodině judistickým chvatem složil k zemi nejlepšího hráče anglického mužstva Mohameda Salaha, který musel z utkání vzápětí odstoupit.

Později se pak ve vápně střetl s brankářem Lorisem Kariusem. Po pár dnech se ukázalo, že německý gólman si ze setkání s Ramosem odnesl otřes mozku, což mohlo ovlivnit jeho další působení v zápase, v němž spáchal dvě hrubé chyby a fatálně tak položil svůj tým.

Proti takovým názorům se ale zkušený bek ostře ohradil a nádavkem přidal lehkou ironii. „Už jenom čekám, až přijde Firmino s tím, že má chřipku, protože na něj upadla kapka mého potu," smál se španělský obránce.

Útočník „Reds“, který se s Brazílií připravuje na světový šampionát, sám od sebe na Ramosův výrok nereagoval, ani když na téma přišla řeč na tiskové konferenci. „Raději bych to nekomentoval,“ uvedl nejprve.

Pak ale přesto Ramosovi úder vrátil. „Ok, je to šampión. Ale je od něj idiotské, aby tohle říkal“ řekl Brazilec přítomným novinářům.

Kromě verbální potyčky s Ramosem přišla řeč i na jeho spoluhráče z národního týmu, brankáře Allisona. Ten v dresu AS Řím podává skvělé výkony a právě vzhledem k tomu, že Liverpool nedisponuje zrovna perfektní brankářskou dvojicí, je klub z Anfield Road často zmiňován jako horký zájemce o jeho služby.

„Občas se s ním o tom bavím a říkám mu, že by měl jít do Liverpoolu,“ usmíval se Firmino. „Jeho budoucnost teď řeší jeho agent, ale myslím, že by nebylo špatné, kdybychom ho u nás měli,“ vyjádřil brazilský forvard své přání.