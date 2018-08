Los Ligy mistrů: Plzeň je (zatím) ve čtvrtém koši. Ale může skočit výš

Nejméně pravděpodobné to je u Eindhovenu. Ten vyhrál nad BATE na jeho hřišti 3:2 a odvetu by měl zvládnout. Salcburk to má horší, ten potřebuje k postupu porazit Crvenou Zvezdu, protože u ní remizoval 0:0. A nejhůř si stojí Benfica, která doma jenom remizovala s PAOKem 1:1.

Všechny tři odvety se hrají dnes od 21:00. Sledujte je ONLINE ZDE>>>

Nejočekávanějším momentem bude beze sporu moment, kdy Plzni přiřadí soupeře z prvního koše. V něm se nacházejí jen opravdoví giganti s jednou výjimkou. Přijatelným a nejméně atraktivním soupeřem by byl Lokomotiv Moskva.

Ale věhlasní protivníci budou k mání i v dalších koších. Jen namátkou - Dortmund a Manchester United z druhého, Liverpool z třetího.

"Pokud budeme ve čtvrtém koši, tak v každém bych si našel svého oblíbence. První koš to je samozřejmě Real Madrid, ze druhého bych to viděl na Dortmund nebo Manchester United. A kdybychom chtěli úplnou skupinu, tak určitě Liverpool," uvedl stoper Luděk Pernica.

Fanoušci Plzně budou moci sledovat průběh ceremoniálu přímo u stadionu ve Štruncových sadech s vybranými hráči.

"Z mého pohledu je asi jedno, jestli budeme ve třetím nebo ve čtvrtém koši. Ty kluby jsou vesměs vyrovnané, i když je tam pár mančaftů, které jsou jinde. Já bych chtěl atraktivní los, takže bych to poskládal z Barcelony, Dortmundu a Liverpoolu," přidal brankář Aleš Hruška.