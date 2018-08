Vrba o nabité skupině: Hráči chtěli Real, snad se ho teď nezaleknou

Pavel Vrba, trenér

„V Lize mistrů si moc vybírat nemůžete. Máme tam jedno mimořádné mužstvo, jedno velice dobré mužstvo a jedno mužstvo, se kterým jsme minule uspěli a postoupili dál. Uvidíme, jetli nám to vrátí, nebo znovu uspějeme my. Real si hráči přáli, doufám, že se jich nezaleknou a budou se snažit s nimi odehrát dobrý zápas. Pro diváky a fanoušky v Česku je to něco mimořádného, je to taková odměna za titul. čeká nás zápas s momentálně nejlepším mužstvem na světě. A další soupeři? CSKA trošku znám, doufám, že to bude naše výhoda. AS Řím už tady hrál ve skupině Evropské ligy, v Plzni hráli 1:1 a v Římě to skončilo 1:4. Rádi bychom postupili do jarní fáze Evropské ligy, jako se nám to povedlo už dvakrát. Doufám, že i tentokrát budeme bojovat o třetí postupové msíto, pokud se nám to podaří, určitě budeme spokojeni."

Roman Hubník, kapitán

„Mohlo to být lepší i horší, ale přál jsme si Real, takže jsem spokojený. Na Real se těšíme, bude to velký zápas nejen pro nás, ale pro celý region. Myslím si, že my i fanoušci si takový zápas v Plzni zasloužíme. Celá skupina je velké lákadlo. Šanci máme vždycky, věřím, že do jara postoupíme, to si i přejeme."

Jan Kopic, záložník

„Jsem spokojený. Real Madrid je hlavní mužstvo, AS Řím přijede s Páťou Schickem, tomu už jsem psal, asi se sem těší. Můžeme být spokojení, pro mě byla nejlepší skupina s Juventusem. Takhle se snad porveme i o nějaké postupové místo. Moc se těším na Real, hlavně na zápas tam, hraje se tam možná jednou za život, doufám že si to s klukama užijeme. AS se na jaře dostal do semifnále Ligy mistrů, Real to vyhrál třikrát za sebou, přes CSKA postoupila Plzeň do jara Evropské ligy, když hrála Ligu mistrů naposledy. Kdyby se to opakovalo, můžeme být hodně spokojení. AS Řím s Realem je trošku jiná liga, ale když podáme stoprocentní výkon, můžeme je na našem hřišti určitě potrápit."

Roman Procházka, záložník

„Jsem spokojený, velmi jsem si přál Real a mám ho tam. Je to asi nejlepší mužstvo, které jsme mohli ostat, jde o splněný sen. AS Řím na jaře vyřadilo Barcelonu, Real vyhrál potřetí za sebou Ligu mistrů. Skupina je to určitě zajímavá, bude to určitě hodně náročné. Přes CSKA máme nějakou šanci dostat se do jarní části Evropské ligy, uděláme pro to všeho a budeme bojovat o každý bod."

