Procházka o Lize mistrů s Plzní: Zážitkem bylo i pět gólů na Bayernu

Co vás napadne jako první, když se řekne Liga mistrů?

„Neskutečný zážitky… Skupinu Ligy mistrů jsem hrál v Plzni jen jednou a všichni v kabině, kteří zažili tu první s Barcelonou, AC Milán a Borisovem, mě předem upozorňovali, že to je ještě něco jiného než Evropská liga, která na mě přitom působila úplně fantasticky. Takže jsem si nedokázal představit kromě toho, že soupeři budou ještě lepší, nějakou výraznější změnu. Ale když přišla skupina Ligy mistrů, v níž jsme měli Manchester City, Bayern Mnichov a CSKA Moskva, pochopil jsem, že v ní je úplně všechno ještě o level výš.“

Byl jste na sebe pyšný?

„V ten moment jsem si to určitě neuvědomoval. Ale když jsem se potom dostal do Turecka, tam už něco znamená, že jste hrál Ligu mistrů. Když řeknete, že jste přišel z Plzně, všichni si to hned vybaví. A pro hráče, kteří to nezažili, to znamená hodně. Teprve tam jsem si uvědomil, že jsem možná dosáhl něčeho, co se všem fotbalistům nepoštěstí. Zvlášť ne u nás.“

Který zážitek vám utkvěl v paměti nejvíc?

„Asi úplně největší euforii jsme všichni zažili v posledním zápase ve skupině, v kterém jsme doma porazili CSKA gólem v poslední minutě a tím jsme postoupili do jarní fáze Evropské ligy. To byl jeden z nejemotivnějších zážitků v Lize mistrů. Stejně tak v play off Ligy mistrů. Samozřejmě v něm máte jistotu Evropské ligy, ale když víte, jaký je to rozdíl, je krok, kdy se vám povede získat skupiny Ligy mistrů, taky neskutečný zážitek. A zážitkem bylo samozřejmě dostat i pět gólů na Bayernu Mnichov.“ (směje se)