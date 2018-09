Rezek chválí Plzeň: Když Limberský zapne spínač, nikdo ho nechytí

Co říkáte na výkon Plzně?

„Líbili se mi moc. Hlavně v první půli CSKA vůbec do ničeho nepustili a na hřišti dominovali od A až do Z. S balonem i bez balonu byli pohyblivější, rychlejší, soupeře doráželi. Druhý poločas hodně ovlivnilo to, že dostali celkem brzy branku. Ukázalo se, že CSKA nejsou žádní nazdárci. Kádr je sice hodně obměněný, ale pořád mají obrovskou kvalitu. To předvedli, dostali Plzeň pod tlak, ta pak byla zalezlejší. Nakonec to bohužel na tři body nestačilo, i tak to byl krásný zápas.“

Není škoda, že si Plzeň nechala utéct výhru mezi prsty?

„Po zápase to je obrovská škoda, vést 2:0 o poločase, to si před zápasem v Plzni určitě přáli. Na druhou stranu musíme vidět sílu soupeře. Ruské týmy mají mnohokrát větší rozpočet než Viktorka, to se musí někde projevit. Ukázali to v tom, jak se zvedli ve druhém poločase. Dá se říct, že dali čtyři branky, ale platily jen dvě.“

Měla se v nastavení pískat penalta, kterou CSKA vyrovnalo v na 2:2?

„Paradoxně se mi zdálo, že Luďa Pernica tam někoho objímal, to mi přišlo jako větší faul, než co udělal Kovi (Jan Kovařík). V 93. minutě to byla hodně přísná penalta. Na druhou stranu - jak hráči CSKA vyrovnávali na 2:2 pět minut před koncem a rozhodčí pískl faul na Romana Hubníka, tak to asi faul být neměl. Jestli to pak rozhodčí nějak zkorigoval, nebo to chtěl Rusákům vrátit… Myslím, že to byla hodně přísná penalta.“

Překvapilo vás, že zkušení plzeňští hráči zvládli tempo Ligy mistrů?

„Sám jsem na to byl zvědavý. Myslím, že to zvládli fantasticky. Hlavně Limba (David Limberský) byl v prvním poločase nezastavitelný, odehrál skvělé utkání. To samé Kolda (Daniel Kolář). Klobouk dolů, po takové době, co kvůli zranění nehrál, odehrál nějakých šedesát minut velmi dobře. Tihle kluci ještě neřekli poslední slovo, mají šanci se o to prát. Síla soupeřů je obrovská, určitě vyšší než je česká špička. Ale když budou předvádět fotbal jako v prvním poločase, můžou klidně někoho nachytat na švestkách.“

Bylo znát, že hráči jako Kolář a Limberský dokáží přepnout na jiný level, než který předvádí v lize, třeba naposledy doma s Opavou?

„Zápas s Opavou jsem neviděl. Ale je možné, že čím víc se Liga mistrů blížila, kluci o tom přemýšleli, každý z nich si ji chce zahrát. Do zápasů předtím šli třeba i s cílem hlavně se nezranit, aby si Ligu mistrů mohli zahrát. Neříkám, že to tak je, ale někteří o tom mohli takhle přemýšlet.