AS Řím – Plzeň 5:0. Debakl Viktorie, triumf domácích řídil Džeko

Bosenský útočník Edin Džeko řídil jasný triumf AS Řím nad Viktorií Plzeň hattrickem • Reuters

Edin Džeko (vlevo) slaví přesný zásah do plzeňské sítě • Reuters

Matúš Kozáčik dělal, co mohl, na střelu Justina Kluiverta ale nedosáhl • Reuters

Zamyšlený trenér Plzně Pavel Vrba během zápasu Ligy mistrů proti AS Řím • Reuters

Hráči AS Řím slaví třetí gól do sítě Matúše Kozáčika • Reuters

Plzeňský Roman Procházka brání Cengize Undera z AS Řím • Reuters

AS Řím se proti Plzni dostalo do vedení už ve třetí minutě • ČTK/AP

Zklamaní plzeňští obránci Radim Řezník a David Limberský po pětigólové porážce na hřišti AS Řím • Reuters

Radost AS Řím, ale zklamání Plzně. Utkání Ligy mistrů dopadlo jasným skóre pro favorita • Reuters

Žádné překvapení se nekonalo. Viktoria Plzeň nestačila v druhém utkání základní skupiny Ligy mistrů na AS Řím a na jeho hřišti mu podlehla vysoko 0:5. Domácí se dostali do vedení už ve třetí minutě díky přesné trefě Edina Džeka, bosenský střelec ještě v první půli přidal i druhý gól. Po změně stran pak skórovali i Ünder a Kluivert, v nastavení Džeko završil hattrick. Na poslední čtvrthodinu naskočil do hry v barvách italského celku také český útočník Patrik Schick. Mužstvu Pavla Vrby po porážce patří ve skupině G čtvrté místo, CSKA Moskva totiž ve druhém utkání skupiny senzačně zdolalo Real Madrid (1:0).