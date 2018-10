Setne Plzeň a Barcelona kouče Realu? V Madridu už mají plán B

Pět zápasů v řadě bez výhry postavilo španělského kouče do nadmíru složité situace. Informace deníku Marca dokonce hovořily o tom, že může být nahrazen ještě před úterním kláním v Lize mistrů proti Plzni. Ultimátum ale zní jinak - Lopeteguimu může zlomit vaz až nedělní El Clásico proti Barceloně. Ta sice nemůže počítat se zraněným Lionelem Messim, jako první tým španělské ligy je ale jistě favoritem.

Jasná výhra nad Plzní a tři body ze šlágru proti Kataláncům jsou to poslední, co Lopeteguimu může zachránit kůži. V kancelářích jeho nadřízených se už totiž řeší, kdo by jej mohl nahradit, kdyby perfektní týden nevyšel.

Podle Zidanova vzoru

Okamžitou náhradou bývalého kouče španělské reprezentace by měl být Santiago Solari, 42letý Argentinec, který dres "Bílého baletu" pět let oblékal. Teď trénuje Castillu, tedy rezervní tým Realu. Podle zpráv ze španělských médií jej madridský klub vidí jako realističtější řešení než v případě Antonia Conteho či Laurenta Blanca. Solari by tým převzal do léta a podle úspěchů si vysloužil případné prodloužení smlouvy.

Navázal by tak na slavnějšího předchůdce. Zinédine Zidane byl také jen trenérem Castilly, když byl vybrán, aby u A týmu nahradil Rafu Beníteze. Real nakonec dovedl ke třem trofejím pro vítěze Ligy mistrů. "Trénuji Castillu, a všechny profesionály, kteří v ní jsou. Jsem tu, abych tým podpořil v časech dobrých i zlých," řekl Solari. Na lavičku prvního mužstva ale nespěchal. "Svět sociálních sítí je rychlejší, než ten skutečný," zareagoval na spekulace o svém povýšení.

Ital Conte, který v létě skončil v londýnské Chelsea, je stále favoritem sázkových kanceláří na pozici Lopeteguiho nástupce, deník Marca mu ale tolik jistoty nedává. Potíž v jeho případě nejsou smluvní nároky, ale vztahy s hráči. Právě rozbouřená kabina Conteho stála místo u "blues", šéfové Realu se tak obávají, že další v šatně plné hvězd by jej nečekalo nic jiného.