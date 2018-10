Muž na odstřel Lopetegui: Můj úkol je připravit tým na Plzeň, víc neřeším

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Plzeň vyrazila směr Real Madrid. Marcela znám jen z televize, smál se Petržela VŠECHNA VIDEA ZDE

Cítíte po čtyřech porážkách z pěti uplynulých zápasů podporu od vedení klubu?

„Vidím věci normálně. Každý den chodím do práce. Nic se nemění. Pracujeme - to je jediná věc, kterou můžeme ovlivnit. Stále mám maximální ambice a maximální motivaci. Teď se těším na zítřejší zápas s Plzní.“

Liga mistrů na O2 TV Sport Předzápasový úterní program začne na O2 TV Fotbal již v 18:30, kdy se studio bude věnovat dvěma zápasům hraným od 18:55 hodin. Ve 20:20 bude na O2 TV Sport zahájeno paralelně s podvečerními duely studio ke zbývajícím šesti utkáním včetně zápasu Real Madrid - Plzeň. Moderátor Petr Svěcený přivítá Pavla Horvátha a Michala Kadlece. Přímo z Madridu se pak bude hlásit reportér David Sobišek a komentátorské duo ve složení Milan Štěrba a Jan Homolka. Po skončení zápasů následují sestřihy ze všech stadionů a ohlasy v hlavním studiu.

Bojíte se o svoji pozici?

„Zítra hrajeme zápas. Nemyslím na nic jiného. Celý tým se těší na Champions League, je to významná soutěž v historii našeho klubu. Budu se opakovat: máme maximální ambice a maximální motivaci,

abychom proti Plzni získali tři body.“

Jak to chcete dokázat?

„To, co jsem se v tomto klubu naučil, je za každé situace bojovat. Je to zakódované v DNA Realu Madrid. Proto budeme bojovat jako tým. Víme, že situace není nejlepší, ale také víme, že máme čas mnohé věci otočit.“

Uvědomujete si svoji svízelnou pozici?

„Myslíte, zda čtu a poslouchám to, co se říká? Ale jděte. Mým úkolem je připravit svůj tým na zápas. Dál se nedívám.“

Jaký máte dojem z kabiny? Jdou hráči stále za vámi?

„Mám silnou šatnu. Jsou to šampióni, to není náhoda. A v těžkých chvílích se ukazují mistři. Tým je živý, vůbec ne mrtvý, těšíme se na skvělý zápas proti Plzni.“

Krize? Jaká krize? Hráči Realu ji na tréninku před Plzní nedali znát