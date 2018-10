Vrba: Real je pořád top mužstvo, má smůlu. Můžeme jen překvapit

Video k článku 720p 360p REKLAMA RENTGEN: Plzeňský venkovní zmar. Co musí Viktoria zlepšit na Real? VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký máte názor na domácího trenéra Julena Lopeteguiho, který se ocitl pod velkým tlakem?

„Nezlobte se, ale já se k trenérům soupeře a k trenérům vůbec nevyjadřuju. Myslím si, že to je spíš věc tisku. Aspoň v Česku to tak je a myslím si, že ve Španělsku je to úplně stejné.“

Prohrou na CSKA Moskva, jehož trenér si na Real věřil, začala série pěti zápasů španělského týmu bez výhry. Myslíte, že je ta správná chvíle ruský celek napodobit?

„Trenér CSKA to tak třeba říkal, ale sami víte, jak ten zápas probíhal. Kdyby Real v posledních pěti minutách dal tři góly, tak by asi po zápase mluvil jinak. Real má prostě svoji sílu, akorát v Moskvě dostal brzo gól a CSKA je známé svou urputnou defenzivou, kterou předvedlo. Real doplatil na to, že nedával stoprocentní příležitosti.“

V posledních třech mistrovských zápasech chytal Aleš Hruška. Máte jasno o tom, kdo bude stát v úterý v brance a vědí to už oba gólmani?

„Já mám jasno a oni určitě tuší.“

V sobotu uspělo Levante, což je proti Realu podobný outsider jako vy. Ukázalo vám cestu, recept?

„Ty jo, mluvit o Levante jako o outsiderovi, nevím. Asi je znáte líp než já, ale já si myslím, že ve Španělsku říct o nějakém mužstvu, že nemůže vyhrát na soupeřově hřišti, je velká troufalost. A to já bych si nikdy v životě nedovolil říct. Většina španělských mužstev, zvlášť nahoře do osmého místa, mají svou kvalitu a jsou schopna porazit kohokoliv. Real hrál zase hodně nátlakově a soupeři poskytl prostor, což Levante využilo a potrestalo jej.“

Co obecně posledním výsledkům Realu říkáte?

„Samozřejmě máme k Realu respekt, ne náhodou získal Champions League. Patří dle mého názoru možná ke čtyřem, pěti nejlepším mužstvům na světě. Momentální výsledky jsou sice asi pro Real špatné, ale na druhou stranu, pokud se podívám na herní projev, má prostě Real svou tvář a kvalitu. Můžete si říkat, co chcete, ale Real měl v těch zápasech obrovskou smůlu. Ale stále je to top mužstvo na světě.“

Když přijedete na tak velký stadion, jaký je ten Realu, dělá to s vámi ještě něco?

„V Champions League je takových stadionů většina, takže jsme už takové stadiony viděli. Samozřejmě, že jsou mimořádné a hrají na nich mužstva, která je zaplňují. Kdybychom měli takový stadion v Česku a zaplňovali bychom jej, určitě bychom byli spokojení. Jenže u nás to nemá smysl stavět tak velký stadion a tady to smysl má.“

Libor Sionko, který hrál na Realu za Spartu, uvedl, že na hřištích takových soupeřů je úspěchem i prohra o jeden dva góly. Souhlasíte s ním?

„Nevím, jestli s tím můžu souhlasit. (směje se) O tom se můžeme bavit po zápase. Budu se opakovat, Real prostě má svoji kvalitu, má hráče, kteří patří k top hráčům na světě, mají možnosti mužstvo doplňovat. My to musíme respektovat a můžeme maximálně překvapit.“

