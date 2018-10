Ronaldův návrat na United: vzkaz Fergusonovi i hodinky za 54 milionů

Štastný Cristiano Ronaldo poté, co vstřelil své první ligové branky za Juventus • Reuters

Cristiano Ronaldo poté, co obdržel červenou kartu v utkání s Valencií • Reuters

Cristiano Ronaldo slaví svou trefu do sítě Udine • Reuters

Cristiano Ronaldo se vrátil zpět do Manchesteru na Old Trafford • Reuters

Cristiano Ronaldo se po devíti letech vrací na Old Trafford, před utkáním proti Manchesteru se pochlubil luxusními hodinkami • koláž iSport.cz

Hned po losu základních skupin Ligy mistrů bylo jasné, že tenhle zápas bude zřejmě tím nejsledovanějším ze všech. Cristiano Ronaldo zpět v Manchesteru – na Old Trafford proti svému bývalému klubu! Očekávaný souboj turínského Juventusu s United přijde na řadu v úterý večer. A nebyl by to slavný Portugalec, aby na sebe neupozornil už před výkopem. Na tiskové konferenci ukázal luxusní hodinky za více než 54 milionů korun. „Vrátit se zpátky je pro mě výjimečné,“ prohlásil.