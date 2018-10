Podaný chválí Plzeň: Je krásné vidět Real zdržovat a bát se o výsledek

Bude to partie, v níž se bude tančit podle taktovky Bílého baletu. Takové prognózy se v zápase s Plzní nevyplnily. Kdyby tým Pavla Vrby proměnil některou z velkých šancí v prvním poločase, mohl se ocitnout Real Madrid ještě víc v úzkých.

„Potěšily mě šance Plzně, byly to tutovky, ne žádné střely z 25 metrů, vytvářeli si je vlastní aktivitou. Plzeň ukázala, že z bloku proti domácím šlo hrát, Real to mnohokrát podcenil, ale to je jeho chyba,“ vyzdvihl Podaný.

Sestřih LM: Real Madrid - Plzeň 2:1. Český mistr trápil favorita až do konce

Když se povedlo Patriku Hrošovskému v 78. minutě snížit, byly ze strany favority cítit obavy. „Na konci Plzeň držela míč a viděli jsme Real zdržovat a bát se o výsledek. Je hezký, když takhle velký tým musí šetřit čas, protože si nebyl jistý výsledkem.“

Z individuálních výkonů vyzdvihl Podaný nasazení Milana Havla, který se do základní sestavy dostal hodně nečekaně. „Za mě hodně poctivý výkon, hodně toho oběhal a podpořil útok. David Limberský tam měl výborné věci, Aleš Čermák ukázal klid mezi třemi hráči Realu, dostal míč na zem a rozehrál.“

V pořádku podle Podaného byl i tradiční rituál po konci zápasu, kdy hráči Plzně vyrazili za domácími hvězdami kvůli výměně dresů. „Není to vůbec žádná ostuda. Proč by byla? Jestli si to někdo myslí, tak já ne. Je to hezký suvenýr, který nemá každý.“

DEBATA SPORTU k zápasu Real - Plzeň: Plzeň si zasloužila bod, Real se bál o výhru

DEBATA Sportu k zápasu Real - Plzeň: Plzeň je drzá a sebevědomá. Real ale hraje na půl plynu