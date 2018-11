Plzeň do Moskvy! Porazili sice Real, ale musíme být odvážní, tvrdí hráči

Co Plzeň dostane na konečné 3. místo základní skupiny LM? 1) Výhra na hřišti CSKA Moskva + v posledním kole základních skupin nezíská CSKA více bodů, než Plzeň 2) Remíza na hřišti CSKA Moskva 3:3 a vyšší + Plzeň v posledním kole doma zvítězí nad AS Řím, a zároveň CSKA prohraje s Realem Madrid. 3) Remíza 2:2 + Plzeň v posledním kole porazí AS Řím takovým rozdílem, aby v tabulce dosáhla lepšího skóre, než jaké bude mít CSKA Moskva, které zároveň prohraje s Realem Madrid.