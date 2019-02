Sonův gól = výhra. Příště můžu rovnou do šatny, smál se kouč Tottenhamu | iSport.cz

Duel dvou ofenzivně laděných celků, které se musely obejít bez několika klíčových opor, vyzněl lépe pro Tottenham. Domácí se po prvním bezbrankovém poločase dokázali herně zvednout a zcela ovládli druhé dějství.

Londýnský klub šel do vedení hned dvě minuty po návratu ze šaten. Křídelník Heung-Min Son, jenž vzhledem k absenci forvarda Harryho Kanea nastoupil na pozici klasického útočníka, využil povedeného centru obránce Jana Vertonghena a umístěnou střelou k levé tyči překonal hostujícího gólmana Romana Bürkiho. V tu chvíli už domácí kouč Mauricio Pochettino věděl, že jeho tým uspěje. Pokaždé, když se jihokorejský reprezentant v této sezoně prosadil, totiž Tottenham dokázal zvítězit.

Jak se nakonec ukázalo, toto „pravidlo“ se potvrdilo i proti Dortmundu. Spurs nepustili hosty do žádné výraznější šance a v poslední desetiminutovce ještě dvakrát udeřili, když se prosadil Vertonghen a střídající Fernando Llorente.

„Příště, až Son dá gól, půjdu do šatny, dám si sprchu a počkám, až zápas skončí,“ vtipkoval argentinský kouč na pozápasové tiskové konferenci. Sonův výkon jej nesmírně potěšil. „Opět byl fantastický. Je to hráč, který dává týmu spousty dobrých věcí. Pořád se usmívá, v každém utkání vytváří energii. Jsme s ním tak spokojení. Je zřejmé, jak moc dobrý je.“

S tím, že Tottenham vyhraje o tři góly, se příliš nepočítalo. I proto jej výhra velice potěšila. „Jsem tak pyšný. Moji hráči jsou hrdinové. Chci všem poblahopřát, byl to úžasný výkon,“ pokračoval Pochettino.

O postupu ale podle jeho slov stále rozhodnuto není. „Když stojíte před týmem, jakým je Borussia, musíte prokázat respekt. Musíme jet do Dortmundu s myšlenkami zvítězit. Nyní jsme šťastní, protože to byl velice dobrý výsledek, ale ještě nás čeká hodně práce. Pro mě to byl jen první krok, je to pouze první poločas,“ uzavřel.

Odvetný souboj se odehraje 5. března. Dokáže Pochettinova družina v Signal Iduna Parku využít získaného náskoku a postoupí mezi osm nejlepších?