Momenty LM: V hlavní roli video, skvělý pas, odrazy i „tajný“ pozorovatel | iSport.cz

Odrazy od Manžukiče

Na první pohled to tak úplně nevypadalo, ale faktory, které sehrály hlavní roli při gólech Atlétika Madrid v prvním utkání osmifinále Ligy mistrů, byly prakticky dva. Útočník Juventusu Mario Manžukič, a také šťastné/nešťastné odrazy. Vezměme to popořádku. V 78. minutě zápasu španělský celek zahrával rohový kop. Centr letěl do předbrankového prostoru, kde hlavičkoval Morata, ale jen do míst, kde stál Manžukič, od kterého se míč odrazil do ležícího Bonucciho a následně k nohám Josého Maríi Giméneze, který poslal domácí do vedení – 1:0. Další kritická chvíle přišla o pět minut později. Griezman rozehrál trestný kop, který dopadl opět k chorvatskému útočníkovi Juventusu, ale místo odkopu se od něj míč odrazil k Diegu Godínovi. Stoper Atlétika obdivuhodně zkoordinoval svůj pohyb a poslal míč do branky hostů. I když ne tak docela. I zde mu pomohl lehký odraz, tentokrát od těla Cristiana Ronalda.