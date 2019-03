Mé jméno je Milan, Inter Milan. Škriniar se v případě triumfu v Lize mistrů přejmenuje | iSport.cz

O málokterém slovenském fotbalistovi se toho v nedávném přestupovém období napsalo tolik jako o Milanu Škriniarovi. Reprezentační obránce se stal ikonou Interu Milán, patří mezi nejlépe hodnocené hráče celé italské ligy a pravidelně předvádí kvalitní výkony. I proto se o něj začala zajímat řada evropských velkoklubů. Nakonec však zůstal na San Siru, kde má v nejbližších dnech prodloužit stávající smlouvu.

A jeho cíle? Ty jsou nemalé. 24letý stoper se nechal slyšet, že by rád pozvedl cennou trofej. To samé si přejí také fanoušci, vždyť už je tomu dlouhých osm let, co Inter naposledy ovládl nějakou tu soutěž. Konkrétně se jednalo o vítězství v domácím poháru.

Co se týče Serie A či Ligy mistrů, v té milánský celek triumfoval shodně v sezoně 2009/2010. „Bylo by skvělé, kdybychom získali pro naše fanoušky nějakou trofej. Uběhlo už hodně času od zisku posledního pohárového úspěchu a každý po něm touží,“ řekl v lednu Škriniar pro deník Šport s tím, že by nejraději ovládl právě Champions League.

Z té už je pro tuto sezonu tým Luciana Spalletiho venku, v nabité skupině B obsadil třetí nepostupové místo za Barcelonou a Tottenhamem. Slovenský talent však věří, že se v příštích letech dokáže dostat do vyřazovací fáze.

Nyní dokonce ve spojení s milionářskou soutěží uzavřel sázku. Pokud „nerazzurri“ v následujících sezonách dokážou alespoň jednou vyhrát Ligu mistrů, žilinský odchovanec zajde na úřad a nechá si změnit jméno na Milan Inter Škriniar. Dohodl se tak s italským novinářem Mateem Barzaghim.

Sázka, jež byla zveřejněna na twitterovém účtu Sky Sports, může být parádní motivací pro Škriniarovi spoluhráče. Ti můžou letos ovládnout druhou nejslavnější evropskou soutěž, Evropskou ligu. Osmifinálový los jim přisoudil německý Frankfurt.