Pan HATTRICK! Ronaldo zničil Atlético, pak oslavou popíchl Simeoneho | iSport.cz

Přesně kvůli takovým utkáním do Itálie přicházel. Ronaldo ovládl Champions League v posledních třech letech s Realem Madrid, teď chce totéž dokázat v Turíně. Vždyť tradiční klub na slavný pohár čeká od roku 1997. Před třemi týdny ovšem prohrál ve Španělsku 0:2, v odvetě musel dotahovat ztrátu. Díky fenomenálnímu útočníkovi to zvládl.

Juventus vlétl do zápasu velmi aktivně, nic jiného mu koneckonců ani nezbývalo. Nabuzený Ronaldo gestem hecoval fanoušky a už ve čtvrté minutě se spoluhráči slavil gól po pohotové dorážce stopera Chielliniho. Nizozemský sudí Björn Kuipers však branku právě kvůli faulu Portugalce na brankáře Jana Oblaka neuznal.

„Stará dáma“ dominovala i dál a přitiskla Atlético na obrannou polovinu. Zasloužená odměna nakonec přišla. Ronaldo po centru Bernardeschiho předskočil na zadní tyči Juanfrana a poslal Juventus do vedení.

„Atlético je obvykle schopné dostat se z těžkých situací kombinační hrou. Dnes ale jen odkopávají balony, chybí jim mezihra,“ podotkl o poločase ve studiu O2 TV Sport Tomáš Ujfaluši, bývalý hráč madridského celku. „Brání až moc hluboko, Juventus je schopný druhý gól dát,“ přitakával další expert Martin Jiránek.

Měl pravdu. Domácí znovu udeřili hned po přestávce a opět u toho byl Ronaldo, když prudkou hlavičkou trefil centr Cancela. Oblak míč sice dokázal vyrazit, ovšem podle technologie brankové čáry příliš pozdě. Juventus smazal ztrátu a měl čtyřicet minut na to, aby působivý obrat dotáhnul.

Dobré příležitosti měl, střídající mladíček Kean ovšem v té největší mířil těsně vedle. Pět minut před koncem se však italský tým dočkal. Bernardeschi s míčem pronikl do vápna, kde ho strčil k zemi bránící Correa. Penalta! Rozjetý Ronaldo míč napálil k tyči a rozhodl o postupu Juventusu. Portugalec potvrdil, že Atlético patří mezi jeho oblíbené soupeře, celkem mu ve 33 zápasech dal 25 gólů.

„Bylo potřeba podat výjimečný výkon. Ale na výsledku se podílel celý tým, můžeme být oprávněně hrdí. Pro takovou radost hrajeme fotbal. Jsem rád, že jsme splnili svůj cíl,“ prohlásil Ronaldo v pozápasovém televizním rozhovoru.

Ten dosáhl na svůj osmý hattrick v Lize mistrů, celkem dal ve slavné soutěži už 124 branek! To je mimochodem víc než celé Atlético (118). Po utkání pak Ronaldo provokativně napodobil netradiční oslavu kouče soupeře Diega Simeoneho, kterou emotivní Argentinec použil po prvním utkání.

Cristiano Ronaldo is the biggest savage alive. He really did the Simeone celebration after the game. 💀💀 pic.twitter.com/9ks1efYqaK