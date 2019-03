Žijící bůh! Na Ronalda prší chvála. Proto mě koupili, řekl hrdina | iSport.cz

Zápas ve Španělsku jim před třemi týdny vůbec nevyšel. Hráči „staré dámy“ prohráli 0:2, v odvetě museli stahovat ztrátu. Proti silnému soupeři, který má svou hru postavenou hlavně na pevné a bezchybně fungující defenzivě. Těžká práce, že?

Ronaldo a spol. ale dokázali, že možné je všechno. A právě hvězdný třiačtyřicetiletý útočník byl u všeho podstatného. Nejdřív dvakrát udeřil přesnou hlavičkou, v závěru pak nekompromisně proměnil penaltu.

3:0. Postup. Útok na vysněnou trofej z Champions League, po které v Turíně marně sahají od roku 1997, může pokračovat.

„Tohle je úžasný večer, nejen pro mě, ale i pro tým. Možná proto mě Juventus podepsal. Ještě jsme nic nedokázali, ale jsme na sebe pyšní. Dát tři góly Atléticu je velmi těžké, ovšem hráli jsme opravdu dobře. Tak, jak se na mužstvo Ligy mistrů sluší,“ podotkl Ronaldo po svém osmém hattricku v milionářské soutěži. Stejné číslo má na kontě jen Lionel Messi z Barcelony.

Velmi spokojený pochopitelně byl i kouč Juventusu Massimiliano Allegri. „Chtěl jsem, abychom takhle hráli už v prvním zápase, ale pak jsem musel něco změnit a nefungovalo to. Teď všichni hráči předvedli skvělý výkon a ukázali svou vyzrálost,“ pochvaloval si šéf turínské lavičky.

Ronaldo ve svých sto šedesáti utkáních LM vstřelil už 124 branek, z toho 63 až ve vyřazovací části. Že je nejúspěšnějším kanonýrem v dějinách soutěže, kterou už pětkrát vyhrál, není těžké uhodnout.

Jeho úterní vystoupení chválili i experti. „Myslím, že on je nejlepším hlavičkářem, jakého jsem kdy viděl,“ tvrdil ve studiu televize BT Sport internacionál Gary Lineker poté, co Portugalec ze vzduchu dvakrát překonal Oblaka. „Žijící fotbalový bůh. Je až neuvěřitelné, co dokáže. V Lize mistrů drží snad každý rekord, na který si vzpomenete,“ přidal bývalý obránce Manchesteru United Rio Ferdinand.

Po zápase pak Ronaldo provokativně slavil podobným gestem s rukama v rozkroku, jaké po prvním utkání v Madridu použil kouč Atlética Diego Simeone. Emotivní Argentinec to všem bral sportovně. „On je nejlepší na světě, můžete se vsadit, že ve velkých zápasech předvede takový výkon. Viděl, jak jsem slavil na našem stadionu, a stejně jako já se teď snažil ukázat svůj charakter,“ uvedl Simeone pro Sky Italia. Ten za gesto dostal od UEFA pokutu 20 tisíc eur (zhruba 500 tisíc korun).